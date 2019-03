Roszczenia pacjentów i inne nie całkiem medyczne problemy

Prowadząc podmiot leczniczy musimy mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z codzienności związanej z prowadzeniem działalności. Z zawodem lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, fizjoterapeuty wiąże się coraz większe ryzyko prawne. Liczba skarg wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2017 roku było ich 61 218, a rok wcześniej 68 832. Nawet jeśli roszczenia są niezasadne, to wiele z nich trafia do sądu, gdzie potrzebne jest wsparcie profesjonalnego pomocnika. Jednocześnie rośnie liczba postępowań prokuratorskich w sprawie błędów medycznych. W 2017 roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15% więcej niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy. Coraz częściej podmiot leczniczy musi stawić czoło zarzutom związanym ze zdarzeniem niepożądanym lub łamaniem praw pacjenta.

Do tego dochodzą dylematy związane z codziennym funkcjonowaniem placówki. Czy w gabinecie stomatologicznym można zamontować kamerę? Czy w sytuacji, gdy Pacjentka nie dokonała pełnej płatności za wykonaną usługę, ma prawo do złożenia reklamacji? Jak powinien wyglądać dokument dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych? Jak ustosunkować się do roszczeń Pacjenta? Czy poradnia może odmówić udzielenia konsultacji pacjentowi, który delikatnie mówiąc brzydko pachnie? – to tylko niektóre pytania jakie trafiały do radców prawnych.

Andrzej Twardowski, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER, zaznacza, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie podmiotu leczniczego trzeba być na bieżąco nie tylko z typowymi przepisami gospodarczymi, ale też ze szczegółowymi uregulowaniami prawnymi składającymi się na całość polskiego systemu ochrony zdrowia. Ekspert wspomina o rozwiązaniu dla takich podmiotów jakim może okazać się polisa zapewniająca porady prawne oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Na taką polisę mogą składać się dwa rodzaje świadczeń: Asysta Prawna i Ochrona Prawna. Pierwsze zapewnia szybką pomoc w przypadku wystąpienia problemu prawnego, a także pomoc adwokata w konkretnej sprawie. Drugi rodzaj świadczeń pokrywa (w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia) liczne koszty.

