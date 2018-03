Roszczenia konsumenckie. Jak poradzić sobie z nieuczciwym przedsiębiorcą z siedzibą poza Polską?

Konsumentka zamówiła na niemieckiej stronie internetowej krem do twarzy. Zamiast niego otrzymała dezodorant antygrzybiczny. Przedsiębiorca kilkakrotnie prosił ją o przesłanie zdjęć otrzymanego produktu, co konsumentka uczyniła. Niestety nie otrzymała ani zwrotu, ani właściwego towaru. Dzięki pomocy ECC-Net konsumentka otrzymała zwrot w wysokości około 182 zł. Polska konsumentka zakupiła program antywirusowy u irlandzkiego przedsiębiorcy w kwocie 119 PLN. W wyniku błędu przelała przedsiębiorcy 1199 PLN. Od razu skontaktowała się z firmą prosząc o zwrot nadpłaconej kwoty. Przedsiębiorca nie odpowiedział jednak na liczne e-maile. Dzięki ECC-Net przedsiębiorca dokonał zwrotu 1080 zł. Konsument z Bułgarii korzystając z reklamy w gazecie zamówił aparat słuchowy. Przesłany aparat okazał się wadliwy. Klient chciał go zwrócić, jednak nie mógł skontaktować się z przedsiębiorcą. Dzięki współpracy ECK Polska i ECK Bułgaria konsument otrzymał zwrot ok 1100 zł.

ECK w 2017 roku udzieliło bezpłatnej porady w tych i podobnych sprawach blisko 5000 osobom. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej spraw trafiających Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce dotyczyło problemów z transportem, przede wszystkim lotniczym. Jeżeli chodzi o sprawy odnotowywane przez całą sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, to obraz kształtuje się podobnie, najczęściej do ECC-Net trafiają skargi dotyczące: transportu, zakwaterowania, odzieży oraz rekreacji i kultury. Wśród konsumentów skarżących niemieckich przedsiębiorców przeważały sprawy dotyczące zakupów odzieży oraz biletów lotniczych drogą internetową. Wśród zagranicznych konsumentów ECK Polska odnotowała największą liczbę skarg z Wielkiej Brytanii. Reklamacje dotyczyły najczęściej usług przewozowych (kurier) oraz zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK)