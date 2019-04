Rośnie sprzedaż komputerów poleasingowych. Co o tym decyduje?

Polacy coraz częściej decydują się na poleasingowy sprzęt komputerowy. Największe w Polsce sklepy potwierdzają rosnące zainteresowanie wśród klientów, jednak niechętnie przedstawiają dane porównujące sprzedaż w latach 2017-2018. Wpływ na to ma m.in. konkurencja. Ponadto, w branży mówi się również o psuciu rynku przez firmy, które zaniżają ceny i handlują uszkodzonymi produktami.

Marka kontra market

Jak podkreśla Krzysztof Mazgaj z Comtrade, poleasingowy sprzęt ma bardzo dobry stosunek ceny do tego, co oferuje. Sprzedawane są markowe komputery największych światowych producentów. Dodatkowo zwykle są to modele biznesowe, które charakteryzują się dobrą jakością wykonania. Za zbliżone pieniądze dostępne są przeważnie tzw. komputery marketowe. To najczęściej urządzenia o niższej jakości. W przypadku laptopów przejawia się ona np. plastikową obudową czy mało wytrzymałymi zawiasami.

Na rynku poleasingowym rządzą Dell i Hewlett Packard, a komputery przeważnie pochodzą z sektora korporacyjnego. W pełni sprawny sprzęt do odbierania e-maili, drukowania dokumentów i surfowania w Internecie można kupić już nawet poniżej 500 zł. Nie ma jakiejkolwiek alternatywy, ewentualnie poza smartfonem, który nie jest jednak tym samym. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza młodych, może to być jedyna szansa na wyposażenie biura w dobry jakościowo sprzęt, co zauważa Sergiusz Diundyk, ekspert ds. nowych technologii.

Jak dodaje Szymon Michalczewski z firmy Laurem.pl, komputery o naprawdę dobrych parametrach są dostępne za mniej niż 1000 zł. Ekspert stwierdza, że do zwiększenia sprzedaży przyczyniło się przede wszystkim obniżenie cen pamięci na dysku. To mocno wpłynęło także na stawki za oferowane maszyny. Z kolei Stanisław Maćkowski z SCK.pl podkreśla, że tego typu sprzęt wyróżnia się małą awaryjnością, a to gwarantuje powrót klienta.

Tanie bestsellery

Hitem sprzedaży są produkty do 1000 zł z nowoczesnymi dyskami SSD. Natomiast Marcin Banowski ze Sprzetowo.pl stwierdza, że klienci najczęściej decydują się na tanie komputery, do 200-300 zł. Ta sama sytuacja dotyczy podzespołów komputerowych. Przykładowo, monitory 17-19 cali w dobrej cenie jest łatwiej sprzedać niż chociażby 22-24 calowe.

Do starszych modeli są dużo tańsze podzespoły, m.in. karty graficzne, pamięć RAM, co zauważa Sergiusz Diundyk. Według niego największą wadą komputerów poleasingowych jest to, że nie da się ich mocno rozbudować o współczesne komponenty. Dbają o to marketingowcy poszczególnych producentów, którzy w ten sposób napędzają sprzedaż nowego sprzętu. W przeciwnym razie firmy by zbankrutowały.

Z kolei Krzysztof Mazgaj wskazuje, że rośnie sprzedaż laptopów, natomiast spada zainteresowanie komputerami stacjonarnymi. Polacy coraz większą uwagę zwracają też na stan wizualny. Część sklepów wystawia tylko sprzęt w klasie A, czyli w bardzo dobrym stanie optycznym.

Tendencja wzrostowa

Sklepy ze sprzętem poleasingowym optymistycznie patrzą w przyszłość. Spodziewają się, że rynek jeszcze urośnie. Jednak są rozbieżności dotyczące sprzedaży w nadchodzącym okresie, szczególnie letnim. W branży nie brakuje opinii, że w wakacje zawsze sprzedaż maleje. Natomiast Stanisław Maćkowski zaznacza, że takie komputery są nabywane jako niezbędne do pracy codziennej, więc cały rok handel jest na podobnym poziomie. Sergiusz Diundyk oczekuje wzrostu sprzedaży komputerów poleasingowych od 4 do 6% w skali roku.

Źródło: MondayNews