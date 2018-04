Rośnie liczba przedsiębiorstw korzystających z metodologii DevOps

Korzyści płynące z tego rozwiązania sprawiają, że po tę metodę firmy sięgają coraz częściej. Na zlecenie firmy Logz.io powstało badanie, w którym uczestniczyło ponad 700 profesjonalistów z branży IT. 50% ankietowanych stwierdziło, że rozpoczęło wdrażanie lub wdrożyło rozwiązanie w swoim przedsiębiorstwie. 43% przyznało, że poprawia innowacyjność, a 70 %, że zwiększa zwinność (agility). Nic dziwnego zatem, że wartość tego rynku rośnie. Według analiz Allied Market Research, w 2016 roku wynosiła ona 2,88 miliarda dolarów, a do 2023 roku ma sięgnąć 9,4 miliarda. Tempo wzrostu rynku DevOps szacowane jest na 18% rok do roku.

Według Gartnera w 2016 roku z rozwiązania korzystało 25% firm z listy Global 2000. Natomiast z badania firmy Forrester z 2017 roku wynika, że tylko 1% respondentów nie jest zainteresowanych implementacją metodologii DevOps, a 9% nie ma sprecyzowanych planów co do wdrożenia, ale jest zainteresowane. Reszta firm albo wdrożyła metodę, albo planowała wdrożenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od przeprowadzonego badania.

Realny wpływ metody na usprawnienie pracy nad rozwojem oprogramowania bada doroczny raport „State of DevOps Report 2017” przygotowywany przez firmy Puppet i Dora. Z ostatniego opracowania wynika, że przedsiębiorstwa działające już według metodologii DevOps są znacznie skuteczniejsze w produkcji oprogramowania, od tych, które dopiero wdrażają tę metodologię. Opracowanie podaje, że ta pierwsza grupa organizacji wdraża nowy kod 46 razy częściej, a czas przestojów (MTTR) jest o 96 razy krótszy niż w innych projektach. Kluczowa jest także automatyzacja testów, zarządzania konfiguracją, czy wdrożeń – w przypadku firm, w których stosuje się rozwiązanie, o 30% maleje odsetek prac wykonywanych manualnie.

Badanie przeprowadzone przez 451 Research wykazało korelację pomiędzy zastosowaniem otwartego oprogramowania, a sukcesem we wprowadzeniu DevOps. Wśród przebadanych firm, które w przynajmniej 60% korzystały z otwartych rozwiązań, 54%zadeklarowało, że ukończyło wdrażanie metodologii. Dla podmiotów, w których procentowy udział wykorzystania otwartego oprogramowania był niższy niż 60%, wskaźnik ten wyniósł zaledwie 30%.

Źródło: Linux Polska