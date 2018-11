Rośnie liczba Polaków korzystających z usług subskrypcyjnych – w tym momencie robi to prawie połowa z nas. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem o 8 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy to 62% respondentów odpowiedziało, że nie korzysta z tego typu usług.

Kobiety częściej korzystają z subskrypcji usług medycznych, a mężczyźni z płatnego dostępu do serwisów z e-bookami. Najchętniej z abonamentowego dostępu do filmów czy seriali korzystają respondenci z młodszej grupy wiekowej. Różnica jest dość wyraźna: 17% młodszych i 6% starszych.

Co nas przekonuje?

Najczęstszy powód korzystania z usług w modelu abonamentowym jest prozaiczny. Chodzi o wygodę (40%). Istotna jest również łatwość korzystania (37%) i cena, która jest niższa niż w przypadku każdorazowego płacenia (30%). Dostęp do unikalnych towarów lub usług wskazane było zaledwie przez 15% Polaków, choć wydaje się, że właśnie ta cecha jest szczególna dla subskrypcji. Walor nowości, który może skłaniać do testowania takich usług został wskazany przez 14% respondentów, którzy wybrali odpowiedź “Jest to coś nowego”.

42% Polaków nie korzysta z usług abonamentowych, bo nie widzi takiej potrzeby. Odsetek osób podzielających to zdanie maleje - w zeszłym roku w ten sposób odpowiedziała ponad połowa pytanych. 28% nie zna tego typu usług, a niewiele więcej niż co piąty (22%) odpowiada, że nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy.

To, co jeszcze w ubiegłym roku było obawą co dziesiątego respondenta – utrata kontroli nad finansami – w tegorocznym badaniu okazało się powodem dla dwukrotnie mniejszej grupy respondentów.

Jak płacimy?

Podobnie jak przed rokiem, najczęściej opłacamy subskrypcję samodzielnie wykonując przelew. Robi tak prawie trzy piąte z nas. Co piąty uiszcza należności poprzez operatorów płatności, a co dziesiąty poprzez wliczenie do rachunku telefonicznego/RTV. Zauważalny wzrost - o 5 punktów procentowych - nastąpił w przypadku płatności kartą.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI z wykorzystaniem internetowego panelu badawczego, na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 18-65 lat. Zrealizowano łącznie 1057 wywiadów.

Źródło: Blue Media