Rosnąca popularność IT Contracting

Wg najnowszego raportu „Pracuj w IT 2016”, opracowanego przez serwis Pracuj.pl, początkujący pracownicy w branży IT mogą otrzymać przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w kwocie wyższej niż 2500 zł netto (dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem IT, audytem IT, rozwojem oprogramowania, badaniami i rozwojem) lub 3500 zł netto (dla stanowisk z obszarów finansów, IT, analiz biznesowych oraz finansowych). Z kolei ubiegłoroczny „Raport płacowy” Sedlak&Sedlak dla branży IT pokazał, że doświadczeni przedstawiciele branży IT otrzymywali najwyższe pensje w kraju – ich mediana wynosiła 6625 zł, w porównaniu do 5700 zł w 2015 r. Wg szacunków, w kraju brakuje obecnie ok. 50 tys. specjalistów, a luka ta nieustannie się powiększa. Badania Komisji Europejskiej pokazują, że do 2020 r. w Europie może brakować nawet 800 tys. specjalistów IT. Firmy starają się więc na wszelkie sposoby znaleźć najlepszych pracowników.

Pieniędzmi mnie nie kupisz

Swego czasu naukowcy z Woodrow Wilson School Uniwersytetu Princeton stwierdzili na podstawie badań, że roczne wynagrodzenie na poziomie 75 tys. dolarów (ok. 310 tys. zł) to maksymalna kwota, która może dać pracownikowi szczęście. Po jej przekroczeniu dla pracowników inne rzeczy stają się ważne. Wspomniane wcześniej badanie Sedlak&Sedlak potwierdza to wnioskiem, że dla pracowników branży IT istotnym czynnikiem są pozapłacowe formy wynagradzania. Przykładem takich form może być udział w szkoleniach oraz w popularnych konferencjach branżowych m.in. PLNOG, CONFidence, czy InfraXstructure. Z kolei dla ponad 40 proc. badanych istotna jest świadomość bycia docenianym i szanowanym w miejscu pracy. Równie ważne są także perspektywy rozwoju oraz uczestnictwo w ciekawych projektach. Przy wyborze pracodawcy zwracają oni szczególną uwagę na formę zatrudnienia. Wg badania firmy Regus aż 68 proc. respondentów potwierdza, że czynnik ten pozwala zatrzymać najlepszych pracowników w firmie. Z kolei 58 proc. badanych pozostałoby dłużej na poprzednim stanowisku pracy, gdyby firma zaoferowała im elastyczną formę współpracy. Pole do popisu mu więc w tej kwestii IT Contracting, który w Polsce rozwija się coraz dynamiczniej.

Czym jest IT Contracting?

Contracting to rodzaj elastycznej formy współpracy pomiędzy firmą a przedstawicielem branży np. specjalistą IT, która jasno określa czas trwania i realizację powierzonych zadań. Cechą znamienną tej formy współpracy jest umowa. Pracownik nie podpisuje jej bezpośrednio z firmą, w której będzie pracować, a z agencją zajmującą się outsourcingiem kadr – na okres trwania danego projektu. Zwykle taki projekt trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Po jego upływie firma zatrudniająca zgłasza się do pracownika celem utrzymania ciągłości zatrudnienia lub też przedstawia mu nowe ścieżki rozwoju, przy uwzględnieniu jego nowego doświadczenia oraz oczekiwań względem własnego rozwoju, jak i pracodawcy. Jest to niewątpliwie ogromna korzyść dla osób młodych, które dopiero zaczynają swoją karierę w branży IT. Dodatkowo, zaletą takiej formy zatrudnia jest możliwość dotarcia swoją kandydaturą do szerokiego grona pracodawców, a także zdobycie dużego doświadczenia w różnorodnych organizacjach.

Co przyniesie rok 2017?

Już teraz możemy dostrzec, że w obliczu braku specjalistów nie tylko pracodawcy zmieniają swoje podejście do branży, ale również uczelnie wyższe, które już teraz starają się sprostać wymaganiom rynku i kształcić młodych specjalistów w tzw. branżach przyszłości. W 2017 r. wciąż poszukiwanymi stanowiskami będą wszelkie specjalizacje programistyczne, dostrzega się też rosnące znaczenie algorytmiki i matematyki. Z kolei firmy, poza rozbudową własnego zespołu ekspertów i specjalistów, coraz częściej będą wybierać możliwość czasowego kontraktowania pracowników. Wszystko wskazuje na to, że również i 2017 rok przyniesie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów niemal z wszystkich specjalizacji IT. Rynek nie wyklucza, że do projektów typu IT Contracting będzie się poszukiwać pracowników poza granicami Polski.

Autor: Magdalena Urbańska, PROIDEA