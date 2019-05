Rosną i dojrzewają smart pokolenia. Z jakich technologii korzystają?

Producenci zachęcają nas do wprowadzania technologii nawet wśród dzieci. Możemy nabyć proste piloty do telewizora, którymi nasza pociecha może przełączyć program lub zwiększyć głośność, tablety edukacyjne czy aplikacje mobilne dla najmłodszych. Takie rozwiązania są dość kontrowersyjne, jeśli odpowiednio nie równoważy się ich z tradycyjnymi sposobami edukacji najmłodszych. Nie warto unikać technologii i zabraniać dziecku z niej korzystać, skoro już teraz ma ona tak duże znaczenie w naszym życiu.

Wirtualna rzeczywistość

Rozwiązania technologiczne nie służą nam tylko do zabawy. Wirtualna rzeczywistość, dzięki kilku gadżetom, pozwala nam przenieść się w dowolny wykreowany świat. Może nam służyć do rozrywki, np. do trójwymiarowych gier wideo, ale przede wszystkim jest wykorzystywana w medycynie, jako symulacja operacji lub w lotnictwie, jako symulatory pozwalające zbadać reakcje pilotów w nietypowych sytuacjach. Jest to bardzo doceniane rozwiązanie, ale powinniśmy także poznać technologie, które są przeznaczone dla zwyczajnych osób.

Smart home

Aktualnie możemy wprowadzić do naszego domu wiele nowoczesnych rozwiązań, które mają na celu ułatwienie nam codziennego życia. Są to np. kamery w domofonie, wyłączniki światła kontrolowane głosem czy elektroniczne nianie. Takie urządzenia zapewniają nam bezpieczeństwo oraz są bardzo wygodne. Większość z nich możemy także podłączyć poprzez sieć internetową do naszego telefonu, który przecież zawsze mamy ze sobą. Takie rozwiązania smart home’owe proponuje m.in. marka EZVIZ - producent inteligentnych rozwiązań dla domu. Wszystkie ich kamery łączą się z mobilną aplikacją, dzięki której mamy bieżący podgląd obrazu z kamery. Co ciekawe przez niektóre urządzenia (np. bezprzewodowy model C3A), dzięki dwukierunkowemu audio możemy swobodnie rozmawiać używając aplikacji.

Gadżety

Na rynku pojawia się wiele urządzeń kompatybilnych z naszymi telefonami. Możemy połączyć się z głośnikami i bezprzewodowo odtwarzać muzykę, odczytać wiadomości z naszego telefonu na elektronicznym zegarku, czy odebrać połączenie przyciskiem na kierownicy samochodu podczas jazdy. Są to rozwiązania przystosowane do naszego szybkiego trybu życia, w którym chcemy mieć możliwość robienia wielu rzeczy jednocześnie, aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu.

Wirtualna rzeczywistość i eSport

Te osoby, które mają więcej wolnego czasu, czyli zazwyczaj młodzież, oczekują od urządzeń technologicznych dostarczenia im rozrywki. Dzięki temu coraz bardziej popularna staje się rywalizacja poprzez gry komputerowe bądź aplikacje mobilne. Już w 1980 roku organizowano turnieje w tej dziedzinie. Aktualnie coraz więcej gier jest również dostępnych w postaci aplikacji mobilnych, co pozwala nam grać także poza domem. Jednak czy telefon może nam całkowicie zastąpić dużo większe urządzenie, którym jest komputer?

Czy telefon może nam zastąpić komputer?

W dzisiejszych czasach każdy z nas ma telefon z dostępem do internetu. Część osób prawie całkowicie rezygnuje z komputera w codziennym życiu, ponieważ większość rzeczy możemy w tym momencie sprawdzić w naszych smartfonach. Starsze pokolenia wciąż uważa, że telefony służą tylko i wyłącznie do prowadzenia rozmów i ewentualnie pisania wiadomości tekstowych. W tym momencie są one połączeniem funkcji wielu urządzeń. Są naszym komputerem z dostępem do internetu, mp3 z nielimitowaną ilością muzyki, aparatem dobrej jakości i wieloma innymi.

Czy w przyszłości każdy z nas będzie smart?

Wszystko na to wskazuje. Obecnie kiedy technologia stała się nieodłącznym elementem naszego życia - towarzyszy nam w pracy, w domu, w podróży. O ile jeszcze zaledwie dekadę temu mogliśmy ją ignorować, o tyle teraz jest to niemożliwe. Należy pamiętać, że nowe rozwiązania powstają przede wszystkim dla nas, aby ułatwiać nam codzienność i wyręczać w codziennych obowiązkach.

Źródło: G DATA