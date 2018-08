Rola polskiej firmy technologicznej w reformie ukraińskiego szkolnictwa

Kluczowym założeniem reformy jest wprowadzenie do szkół interaktywnych rozwiązań nastawionych na edukację poprzez ruch, rozwój kreatywności, uczenie pracy w grupie. Wymogi te spełniła polska firma Funtronic, która w 2014 opracowała pierwszą na świecie interaktywną podłogę - urządzenie projekcyjne do nowoczesnego nauczania oraz rehabilitacji. Magiczny Dywan - interaktywne rozwiązanie dla uczniów - został wyposażony w pakiet gier edukacyjnych, zestaw do nauki programowania oraz quizy przedmiotowe dopasowane do założeń nowej podstawy programowej obowiązującej na Ukrainie.

Polska technologia na ukraińskim rynku

Funtronic na Ukrainie jest obecny już od roku, swoje pierwszy duże zamówienie zdobył jednak dopiero po nawiązaniu współpracy z lokalnym partnerem biznesowym – firmą Vema Kids - wiodącym w kraju producentem mebli i przyrządów rehabilitacyjnych dla dzieci.

Trwającym przez dziewięć miesięcy negocjacjom z kijowskim urzędem miasta towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę kampania marketingowa. W jej ramach odbywały się pokazy Magicznego Dywanu w szkołach na terenie całej Ukrainy. Konsultowano także kwestie dotyczące dopasowania gier i treści edukacyjnych do lokalnych wymagań nauczycieli i obowiązującej podstawy programowej. W szkolnych pokazach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz sfery publicznej m.in. ukraińska pierwsza dama Maryna Poroszenko czy mer Kijowa, a zarazem znany bokser Witalij Kliczko.

Źródło: Funtronic