RODO to przecież nie tylko kary

Urządzenia UTM (Unified Threat Managment), czyli wielofunkcyjne, sprzętowe zapory sieciowe, to kompleksowe rozwiązania do zabezpieczania sieci. Mogą pełnić tę samą funkcję co routery, zapewniając dostęp do Internetu, ale jednocześnie pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki wbudowanym systemom antywirusowym, antyspamowym czy kontroli dostępu. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, różniących się specyfikacją i przeznaczeniem. Ich wszechstronność powoduje, że są coraz popularniejsze, także wśród małych i średnich firm. więcej