RODO i polityka czystego biurka

Dobre praktyki RODO w dziale personalnym po 25 maja br. obejmą sferę formalną, technologiczną (IT) i praktyczną. Te odnoszące się do przestrzeni dotyczą fizycznych dokumentów i informacji: od odpowiednich zamków w drzwiach do archiwum papierowego czy biura aż do haseł, którymi zabezpieczamy komputery i porządnej niszczarki dokumentów przy biurku (kosz na śmieci nie zniszczy danych na umowie). A ponieważ działy personalne, w tym kadrowo-płacowe są zawsze miejscem, gdzie przetwarzane są najważniejsze dane pracowników, warto już dziś zacząć zmieniać zwyczaje lub udoskonalić je pod kątem RODO.

Skupieni na informatyzacji i dostosowaniu systemów IT wspierających biznes do nowych przepisów pamiętajmy o przestrzeni, w której pracujemy. Najprościej ujmując, sprawmy sobie „czyste” biurko. Sprawdzajmy, czy blokujemy komputer wychodząc z pokoju, czy zostawiamy dokumenty na biurku kończąc pracę i czy ktoś prócz nas zna hasło do komputera. Należy zwrócić również uwagę na to, kto widzi nasze monitory.

Autor: Cezary Karolczyk, Sage Business Expert HR & Payroll