RODO dla MŚP - obowiązków mniej, ale jednak są

Wyłączenia MŚP spod obowiązków wynikających z RODO zapewne będą mniejsze niż wynikało z wcześniejszych informacji Ministerstwa Cyfryzacji (w DI opisanych tutaj).

Jak piszą we wspólnym oświadczeniu Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, MŚP - nie przetwarzające danych wrażliwych oraz nie udostępniające danych innym podmiotom – będą zobowiązane do

poinformowania osób, których dane będą przetwarzane (na etapie ich gromadzenia), o swoich danych, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeśli jest);

poinformowania o tzw. naruszeniu danych (np. incydencie wycieku) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd ten zgodnie z ustawą zastąpi GIODO).

Nie będą natomiast miały obowiązku informowania klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

