RODO: Czy nowe prawo lepiej ochroni nasze dane osobowe?

Rozporządzenie będzie dotyczyło wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. RODO będzie obowiązywało w całej Unii Europejskiej, dzięki czemu przepisy zostaną ujednolicone.

Koniec z bezprawnym wykorzystywaniem danych w celach marketingowych

Konsumenci zyskają tzw. prawo do bycia zapomnianym – podmioty przetwarzające dane będą zmuszone do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania ich przetwarzania w celach marketingowych. - Podmioty przetwarzające dane i administratorzy danych będą musieli również udzielać informacji dodatkowych osobom, których dane będą przetwarzane – mówi w wywiadzie z agencją informacyjną infoWire.pl adwokat Krzysztof Muciak z kancelarii JSLegal.

Większe bezpieczeństwo dzieci

Istotną zmianą jest konieczność uzyskania zgody opiekuna dziecka na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych. Jak zauważa ekspert: Pojawi się też obowiązek raportowania do organu nadzoru o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa danych. A w przypadkach najpoważniejszych, wiążących się z największym ryzykiem dla osób, których dane są przetwarzane – również informowania tych osób. Firmy będą musiały się także liczyć z wysokimi karami za łamanie przepisów – sięgną one 20 mln euro lub 4% rocznego globalnego obrotu firmy.

Więcej praw i przejrzysty sposób informowania

- Przeciętny użytkownik internetu zauważy, że zmieniło się podejście do jego danych osobowych. Będzie w większym zakresie informowany o tym, co się dzieje z jego danymi i w jaki sposób są one przetwarzane po tym, kiedy odda je administratorowi danych – dodaje rozmówca. Konsumenci będą częściej informowani o swoich prawach. Zmieni się też sposób przekazywania tych informacji – ma być on zrozumiały i przejrzysty. RODO zachęca np. do stosowania formy graficznej.