Roczny abonament na dostarczanie przesyłek za mniej niż 50 zł wprowadzony

Łukasz Kozłowski, specjalista ds. rozwoju klientów z Shopera uważa, że w usłudze Amazon Prime jest więcej korzyści dla klienta, a Allegro Smart to raczej premium na miarę naszych możliwości. Trudno określić, jak się przyjmie w Polsce. Nowej usłudze Allegro bliżej do eBay Plus, który akurat nie miał zbyt dobrego przyjęcia. Główną korzyścią Allegro Smart jest oczywiście wysyłka i zwrot w cenie 49 zł rocznie. Łatwo wyliczyć, że już po około 7 dostawach kwota abonamentu może się zwrócić. Allegro Smart ma przede wszystkim potencjał lojalizujący i może zaszkodzić mniejszym graczom e-commerce.

Krystian Wesołowski, ekspert od e-handlu w Blue Media zauważa zaś, że przy braniu pod uwagę średnich cenników Allegro za 49 zł mielibyśmy w ramach standardowych cenników: 8 przesyłek listem poleconym, zamiennie 6 przesyłek do paczkomatów albo 3 przesyłki kurierskie. Z pewnością taki pakiet będzie atrakcyjny dla stałych zakupowiczów, bo jeśli robimy zakupy na Allegro minimum raz na dwa miesiące to jego zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać i należy zakupić pakiet - póki kosztuje on tylko 49 zł. Pewnym ograniczeniem, przynajmniej na początku rozwoju tej usługi, jest fakt, że dostawy w jej ramach dotyczą jedynie odbioru osobistego, a na podstawie tegorocznego badania “Jak kupujemy w internecie”, wynika, że odbiór osobisty raczej nie należy do naszej ulubionej formy dostawy. Z roku na rok coraz ważniejsza dla kupujących online jest wygoda - transakcji, płatności, zwrotów, dostawy.

