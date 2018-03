Rocznica ślubu - podpowiadamy, jak można uczcić rocznicę ślubu w domu? Przepisy na romantyczny wieczór w domowym zaciszu

#Rocznica ślubu- zróbcie sobie zdjęcie

Może właśnie ta konkretna data to okazja, by zrobić coś niezwykłego. Bardzo dobrym pomysłem na prezent z okazji rocznicy ślubu bez wychodzenia z domu może być sesja zdjęciowa. Zaproście fotografa do mieszkania i zafundujcie sobie kameralną sesję fotograficzną w prezencie. Może chcielibyście zatrzymać na pamiątkę kilka zwariowanych ujęć w kuchni, podczas gdy wspólnie lepicie pierogi? A gdyby tak zrobić parę zdjęć na sofie w salonie z Waszym ukochanym psem? Może chcielibyście aby ktoś sfotografował Was w profesjonalny sposób, gdy wygłupiacie się w Waszym własnym ogrodzie? Rocznica ślubu to idealny moment na uwiecznienie na kliszy.

Prezenty na rocznicę ślubu

#Rocznica ślubu - zaproście operę na Wasze salony

Jeśli chcecie razem przeżyć coś wyjątkowego - możecie zaprosić śpiewaka operowego do Waszego domu. Przy romantycznej kolacji w blasku świec, w Waszym domu wykona on swoje najznakomitsze arie i uczyni ten domowy wieczór niezwykłym.

#Rocznica ślubu - kupcie najlepsze planszówki i zaproście znajomych

Jeśli uwielbiacie domową atmosferę - nawet w tym wyjątkowym dniu nie musicie z niej rezygnować? Możecie najpierw wybrać się do sklepu pozwolić sobie na powrót do dzieciństwa - wybierzcie wspólnie kilka najlepszych gier planszowych. Wieczorem zaproście znajomych, by wspólnie, bez stresu i zbędnego ciśnienia celebrować Wasze wspólne lata razem. Może tego dnia wspólnie przygotujecie dla gości coś pysznego? Nie zapominajcie o najważniejszych składnikach: uśmiechu i miłości!

#Rocznica ślubu - urządźcie sobie wieczór w Waszym stylu

Zróbcie sobie sami prezent z okazji rocznicy ślubu. Załóżcie kimona, zamówcie sushi i zróbcie sobie wieczór w japońskim stylu. Przygotujcie wspólnie fajitas i nachosy, nosząc przy tym sombrera. Przebierzcie się za postaci z Waszego ulubionego serialu i zróbcie sobie seans przy gorącym popcornie. Ważne żeby ten wieczór był w Waszym stylu. Zróbcie to, co sprawi, że tego dnia poczujecie się wyjątkowo.

#Rocznica ślubu - zorganizujcie kurs gotowania w Waszej kuchni

Prezent z okazji rocznicy ślubu pełen dobrego smaku? Zaproście profesjonalnego szefa kuchni do Waszego domu, zaproście kilku najbliższych przyjaciół (opcjonalnie) i urządźcie prawdziwy kurs gotowania. Oczywiście wcześniej warto ustalić z szefem kuchni, jakie smaki i style pojawią się podczas kursu. Na koniec czeka Was wspólna i błoga uczta złożona z przygotowanych dań. Czy rocznica ślubu w domu może mieć lepszy scenariusz? Podobni zasady jak przy rocznicach ślubu obowiązują także przy zakupie prezentów na ślub. Z wiedzy naszych ekspertów wynika, że chętnie wybieramy przeżycia we dwoje, które zachęcają do eksploracji … przestrzeni, zmysłów a także kubków smakowych. Sprawdźcie sami!

#wSPAniała rocznica

Jeśli chcecie zaznać odrobinę błogiego relaksu we dwoje możecie również urządzić mini SPA w Waszym domu. Wielu fizjoterapeutów czy masażystów świadczy usługi mobilne, także bez problemu możecie umówić serię takich domowych masaży właśnie w dniu Waszego święta. Wybierzecie zabieg ziołowymi stemplami, masaż czekoladą czy sportowy? Do tego kilka świec i efekt relaksu i wyciszenia gwarantowany. Rocznica ślubu spędzona w domowym zaciszu wcale nie musi być nudna, jeśli tylko o to zadbacie i podarujecie sobie sami odpowiedni prezent.