Roczek. 12 propozycji prezentów na pierwsze urodziny

Zestaw z serii "Papa & Me", opracowany z myślą o wspólnej zabawie dziecka z tatą. Narzędzia są całkowicie bezpieczne :), a do tego wydają dźwięki - co roczne dzieci bardzo lubią.

Wiele dzieci bardzo lubi sortery - pudełka z otworami, w których umieszcza się klocki o odpowiednich kształtach. Drewniana Arka Noego umożliwia też naukę nazw zwierząt i dobrą zabawę.

Aż 24 elementy pozwalające na ułożenie trzech kolorowych zwierzątek. Wiek na opakowaniu podany jest na 2+, stąd roczniak może jeszcze korzystać z zabawki nie do końca zgodnie z przeznaczeniem - nadal jednak jest to dobre ćwiczenie dla palców.

Pakiet książek, które pomogą dziecku polubić czytanie.

Dostępna w różnych kolorach, solidnie wykonana i bezpieczna zabawka polskiej produkcji - jedna z tych, które dzieci kochają niezależnie od epoki, w której się wychowują.

Jeśli na jakimś kameralnym placu zabaw stoją skoczki, wiele dzieci natychmiast udaje się w ich kierunku i może skakać naprawdę długi czas. Niektóre dzieci traktują swoje skoczki bardziej jak maskotki - przymiarkę do domowego zwierzątka. Proste, a posłuży przez dłuższy czas.

Ahoj przygodo! Pewnie lepiej schować się tu niż pod stołem.

Jeśli sam namiot to dla ruchliwego roczniaka za mało - może warto wybrać taki, który oferuje też wędrówki przez tunele.

Czasami rowerek biegowy będzie musiał chwilę poczekać na zainteresowanie właściciela, ale najczęściej jest tak, że obdarowany wybiera się w podróż jak najszybciej, nawet nie czekając na wyjście na dwór.

Pięknie ilustrowane, prosto napisane, dotyczące codziennych doświadczeń - czyli dokładnie takie, jakie powinny być książeczki dla maluchów. Rodzic może mieć tylko jeden problem - że trzeba będzie w kółko czytać tę samą książkę.

Pluszowa, miękka i bezpieczna zabawka, którą można wykorzystywać na różne kreatywne sposoby - np. kręgle staną się przytulankami albo piłka zacznie żyć własnym życiem. I bardzo dobrze!

Prezent przyjazny dla dzieci i satysfakcjonujący dla rodziców - układanka sensoryczna. Uczymy się nazw zwierzątek, rozwijamy zmysł dotyku, układamy... same pożytki i pyszna zabawa

Przyda się nie tylko w domowej wannie, ale też na działce czy na plaży. Łowienie może być na początku nieco trudne, ale kiedy się uda - ile frajdy!