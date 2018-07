Roboty nie zastąpią ludzi, uważają pracodawcy. Polscy też?

Z przeprowadzonego na potrzeby raportu Skills Revolutions 2.0 badania wynika, że na 100 zapytanych managerów, aż 92 planuje utrzymanie na niezmienionym poziomie lub nawet zwiększenie zatrudnienia z powodu postępującej automatyzacji. Dlaczego tak się dzieje?

Sławomir Kuźniak z firmy BPSC zauważa, że maszyny wkraczają w coraz to nowsze dziedziny życia i wykonują czynności zarezerwowane dla człowieka. Roboty pracują już w przemyśle, usługach czy rolnictwie. W jednych obszarach zastępują ludzi, ale w innych tworzą miejsca pracy. Zawody wymagające kreatywności, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania umiejętności społeczno-emocjonalnych przynajmniej na razie pozostaną według eksperta domeną ludzi.

Będą zatrudniać, ale też… zwalniać

Wpływ technologii na poziom zatrudnienia w najbliższych dwóch lat będzie różny dla poszczególnych gospodarek świata. Spośród 20 tysięcy pytanych pracodawców, zdecydowana większość, bo aż 86%, planuje utrzymać lub zwiększyć liczbę pracowników. Tylko 10% deklaruje, że zamierza zmniejszyć zatrudnienie z powodu postępującej cyfryzacji. 4% nie potrafi określić, czy robotyzacja wpłynie na wzrost lub spadek zatrudnienia.

Gdzie kadra managerska planuje redukcję zatrudnienia? Sięgając do wyników raportu Skills Revolutions 2.0 widać, że krajami najbardziej zagrożonymi postępującą automatyzacją są państwa z Europy. W Norwegii, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Finlandii i Bułgarii maszyny mogą doprowadzić do tego, że liczba etatów zmniejszy się nawet o 10%. Jednak krajem, w którym największe spustoszenia na rynku pracy mogą przynieść roboty, jest Austria. Tam automatyzacja może spowodować aż 20% redukcję zatrudnienia.

Polska zdaniem ekspertów będzie wpisywać się w ogólnoświatowe trendy. W naszym kraju automatyzacja może wygenerować nawet 10% wzrostu zatrudnienia. Dzięki inwestycji w robotyzację może być on wyższy o nawet 1%, oceniają eksperci. A to nie wszystko. Postępująca automatyzacja przełoży się na wzrost produktywności. Dzięki niej w 2030 r. PKB Polski może urosnąć o 15%, jak podają analitycy McKinsey.

Roboty zagrożeniem dla Millenialsów?

Zdecydowana większość (79%) pracowników w wieku 18-35 lat, czyli tzw. "millenialsi" uważa, że technologia tworzy więcej miejsc pracy niż niszczy, wynika z ogólnoświatowego sondażu opublikowanego w 2016 roku badania przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Czy słusznie? Ekspert z firmy BPSC zauważa, że młode pokolenia dorastały z technologią i jest im ona znacznie bliższa niż ich rodzicom. Dlatego nie obawiają się jej, a wręcz upatrują w niej nadzieję.

Pomimo licznych doniesień i ostrzeżeń o ryzyku, jakie niesie ze sobą wprowadzenie robotów w fabrykach i sztucznej inteligencji, młodzi ludzie nie zmienili zdania przez dwa lata i nadal z optymizmem patrzą w przyszłość. Czego najlepszym dowodem są dane A.T. Kearney. Z raportu Workplace of the Future 2018 dowiadujemy się, że ponad 70% menedżerów i 80% młodych pracowników cieszy się na myśl o nadchodzącej automatyzacji. To dobitnie pokazuje, że ludzie widzą potencjał w technologii, nie zaś zagrożenie.

Polski oddział firmy McKinsey wymienił branże, które są najbardziej zagrożone automatyzacją. Jak wynika z prognoz są to sektory: przemysłowy i logistyczno-transportowy. Według firmy doradztwa strategicznego za 12 lat aż 49% czasu pracy Polaków może zostać zautomatyzowane.

