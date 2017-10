Robot, który wprowadzi dziecko w arkana zawodów przyszłości

Każdy rodzic marzy o tym, aby jego dziecko w przyszłości pracowało w perspektywicznym zawodzie, dającym satysfakcję oraz lukratywne wynagrodzenie. I choć mówimy o sytuacji, która będzie mieć miejsce za kilka czy kilkanaście lat, wygląda na to, że takim zawodem będzie specjalista IT, w tym przede wszystkim programista. Skąd ta pewność? Potwierdzają to statystyki płynące z rynku. Już teraz absolwent szkoły wyższej umiejący programować może liczyć na pierwszą wypłatę rzędu 4-7 tys. zł netto, a wynagrodzenia będą rosły, tak samo jak zapotrzebowanie na specjalistów IT.

- Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, tylko w ciągu najbliższych trzech lat na informatyków z UE będzie czekać 825 tys. wakatów, choć uczelnie techniczne skończy zaledwie 400 tys. studentów. W Polsce deficyt programistów szacuje się na 50 tys. i będzie rósł, bo do 2020 r. mury uczelni opuści nie więcej niż 13-13,5 tys. absolwentów. Programista to bez wątpienia zawód przyszłości – mówi Marcin Stefanow z JIMU Robot.

Buduj. Programuj. Baw się!

Niejeden z nas pamięta słowa własnych rodziców – ucz się języka angielskiego, ponieważ to język jutra, którego znajomość otworzy drogę do ciekawej kariery, pozwoli poznawać świat, zdobywać międzynarodowe kontakty i mówiąc kolokwialnie – ustawić się w życiu. Dziś umiejętnością przyszłości jest nie tylko sprawne posługiwanie się językami obcymi, ale także znajomość nowoczesnych technologii. Warto rozwijać w dziecku tę pasję, szczególnie że programowanie może być tak samo dobrą i kreatywną zabawą, jak rysowanie, wyklejanie czy lepienie babek z piasku. Co więcej, kodowanie pozwoli wykształcić wiele pożądanych cech, ucząc analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków z popełnionych błędów i wytrwałości w osiąganiu celów. To umiejętności, które przydadzą się zarówno wtedy, gdy dziecko w przyszłości zostanie specjalistą IT, jak i wtedy, gdy będzie realizowało się w innym zawodzie, wymagającym logicznego myślenia, kreatywności czy determinacji.

Jeżeli dziecko interesuje się technologiami, a świat komputerów i smartfonów nie jest mu obcy, warto wykorzystać tę pasję, dając mu do ręki narzędzie, które umożliwi nie tylko zabawę, ale także naukę. Jak zacząć? Podstaw kodowania można uczyć się grając w logiczne gry - przeglądarkowe lub przeznaczone na smartfony i tablety. Krokiem dalej są specjalne zestawy klocków, z których dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica buduje robota o różnych kształtach, funkcjach i możliwościach. Atrakcją jest nie tylko składanie zabawki zgodnie z instrukcją czy własną wyobraźnią, ale późniejsza zabawa polegająca na sterowaniu robotem, którego umiejętności rozwijają się wraz z nabywaniem przez dziecko wiedzy dotyczącej programowania.

Astrobot – robot, który okazuje emocje

Nowością na rynku jest Astrobot stworzony przez markę JIMU Robot z myślą o dzieciach w wieku od 8 lat wzwyż. To zabawka, a jednocześnie narzędzie edukacyjne, które zapewnia wieloetapową i rozwojową rozrywkę, od etapu budowania robota, po późniejsze programowanie, sterowanie i zabawę. Astrobot potrafi ponadto wyrażać emocje i wchodzić z użytkownikiem w interakcję dzięki oczom wyposażonym w diody LED. Urządzenie z powodzeniem rozpoznaje przestrzeń wokół siebie, omijając wszystkie napotykane przeszkody. Umie też chwytać i przenosić najróżniejsze przedmioty, co jest możliwe dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni. Ponieważ robot został wyposażony w głośnik i technologię Bluetooth, odtworzy każdy nagrany dźwięk, np. głos dziecka czy muzykę.

Do zestawu dołączono 371 klocków, z których można stworzyć trzy przygotowane przez producenta modele lub puścić wodze fantazji, budując robota o dowolnym, innym kształcie. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia młodego konstruktora. Po zbudowaniu swojego Astrobota można zacząć zabawę, wypełniając misje specjalnie lub tworząc zupełnie nowe sztuczki, zaprogramowane przez dziecko. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna dzięki polskiej aplikacji na smartfony i tablety z systemem Android lub iOS.

Bateria w Astrobocie wystarcza na ok. 2,5 godziny zabawy. Zasięg Bluetooth wynosi 30 metrów. Robota można zakupić w popularnych elektromarketach oraz w internecie w cenie ok. 900 zł.