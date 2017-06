Rewolucyjne rozwiązanie w sektorze HR

Jedną z ciekawszych koncepcji powstałych w ostatnim czasie, celującą w ułatwienie toku rekrutacji, jest certyfikat Rzetelny Kandydat, opracowany przez Europejski Indeks Pracowników.

Nawet 80% zatrudniających firm deklaruje problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika.

Przedsiębiorcy nie są tutaj bez winy, a sama trudność rekrutacji ma tendencję do wzajemnego nakręcania się. Nieosiągalne wymagania zachęcają kandydatów do wszelkich, nie zawsze uczciwych zagrywek, co niejednokrotnie odbija się na rzetelności aplikacji. Takie praktyki wychodzą jednak bardzo szybko na jaw, a zostaje po nich jedynie frustracja i zmarnowany czas tak pracodawców, jak i kandydatów na dane stanowisko. Naprzeciwko temu problemowi z inicjatywą wychodzi Europejski Indeks Pracowników.

Weryfikacja kandydata w oparciu o procesy rekrutacji

Certyfikat Rzetelnego Kandydata to nic innego, jak platforma pozwalająca na zbieranie danych o osobach które poszukują pracy, na podstawie ich dotychczasowych doświadczeń związanych z rekrutacją. Nie każda rozmowa kwalifikacyjna kończy się podpisaniem umowy, tym niemniej nie zawsze oznacza to rażąco nieodpowiednią postawę kandydata. Serwis EUINP oferuje bardzo prosty sposób na pozostawienie opinii o uczestniku rekrutacji, którego nie zatrudniliśmy, ale który mimo to pozostawił po sobie dobre wrażenie. Na ogólną ocenę składa się wiele czynników, m.in. punktualność, kultura osobista, czy w końcu rzetelność przedstawionego życiorysu.

Potwierdzona skuteczność

Przeprowadzone niedawno badania jednoznacznie wskazują, że osoby legitymujące się certyfikatem Rzetelnego Kandydata mają znacznie większe szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną spośród kandydatów o podobnych kwalifikacjach.

Potencjał korzyści nie ogranicza się tutaj tylko do osób poszukujących pracy. Posiadacze certyfikatu Rzetelnego Kandydata doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą sobie pozwolić na rażące zaniedbania, podwyższając tym samym znacznie standardy ubiegania się o konkretne stanowisko. Sprawdzenie kandydata pod kątem jego rzetelności jest nie tylko łatwe, ale zajmuje też bardzo mało czasu – narzędzie w pełni zasługuje na miano wygodnego.

Instrukcja obsługi

Korzystanie z certyfikatu jest w pełni darmowe. Wystarczy wejść na portal EUINP i wypełnić kwestionariusz osobowy. Będąc już obecnym w bazie, mamy możliwość zbierania opinii o swoich dotychczasowych procesach rekrutacyjnych, bądź zarekomendowania przyszłego pracownika. Nasze dane dostępne są tylko i wyłącznie dla wyspecjalizowanych agencji rekrutacyjnych i pracowników działów HR. Nad bezpośrednim bezpieczeństwem całego systemu czuwa zabezpieczony klucz SSL, oraz specjalistyczna firma IT. Po więcej informacji na temat certyfikatu Rzetelnego Kandydata zapraszamy pod adres https://euinp.eu.