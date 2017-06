Rewolucyjna drukarka 3D, superczuła kamera AHD, nowy ultrabook. Przegląd #sprzęt

Firma MERX wprowadziła do oferty kolejną rewizję kamer AHD by MERX dla sektora przemysłowego o nazwie marketingowej NIGHTVISION. Wyposażone w przetworniki 1/1.8” urządzenia o czułości 0,000001 lx są najbardziej czułymi kamerami AHD o bardzo wysokiej dynamice obrazu (źródło: materiał prasowy firmy Merx).

Wspominaliśmy o nowych komputerach Apple, w których zastosowano m.in. karty graficzne Radeon Pro 500 z oferty firmy AMD. Jak zdradza producent, wydajność karty sięga 5,5 TeraFlopsa przy jednoczesnym obniżeniu pobieranej energii (dzięki specjalnej technologii Polaris), a model Radeon Pro 580 umożliwia obsługę systemów VR (źródło: materiał prasowy firmy AMD)

Sony Interactive Entertainment Europe zapowiada wprowadzenie dwóch nowych kolorów systemu PlayStation 4 500GB i DUALSHOCK 4. Warianty srebrny i złoty - uzupełniające "onyksową czerń" i "mroźną biel - będą dostępne w ograniczonej ilości od 28 czerwca (źródło: materiał prasowy Sony).

Nowy ultrabook Lenovo - X1 Carbon z systemem Windows 10 Pro - zajmuje 8% mniej miejsca w porównaniu do poprzednika, a w obudowie o wymiarach typowych dla notebooków 13” zmieszczono ekran Quad-HD o przekątnej 14”. Obudowa wykonana jest z czterech warstw włókna węglowego, zaś konstrukcja Roll Cage - ze stopu magnezu, co zwiększa wytrzymałość komputera. Na baterii działa do 15,5 h, a funkcja szybkiego ładowania zapewnia uzupełnienie o 80% w ciągu godziny. Technologia Intel® Thunderbolt™ 3 umożliwia transfer danych za pośrednictwem złącza USB-C z szybkością do 40 Gb/s. Dzięki technologii Windows Hello, do logowania wystarczy odcisk palca lub skan twarzy (laptop wyposażony jest w odpowiednią kamerę na podczerwień). Na wyposażeniu znajduje się też modem Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A (źródło: materiał Lenovo).

BenQ MS531, MX532, MW533, MH534 to cztery nowe modele projektorów do zastosowań biznesowych i edukacyjnych. Wszystkie mają jasność 3300 ANSI lumenów, kontrast 15 000:1, żywotności lampy do 10 tys. godzin pracy w trybie SmartEco, wbudowany 2W głośnik i m.in. 2 gniazda HDMI oraz zoom optyczny 1,2x. Maksymalna przekątna obrazu to 762 cm (300”). Klawisz Quick Install na pilocie ułatwia szybkie uruchomienie i skonfigurowanie projektora w każdym miejscu (źródło: materiał prasowy firmy BenQ).

Zortrax, polski producent drukarek 3D, wprowadza urządzenie Zortrax Inventure, które umożliwia drukowanie z dwóch materiałów jednocześnie (bazowego oraz podporowego). Wyróżnikami urządzenia są też zamknięta komora z filtrem HEPA czy wyjątkowa precyzja druku. Wraz z urządzeniem, które będzie miało oficjalną premierę 20 czerwca, pojawi się gama odpowiednich do niego materiałów i stacja DSS (źródło: materiał prasowy firmy Zortrax).

