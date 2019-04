Rewolucja na rynku gier

Już w pierwszym dniu sprzedaży (21 marca) gra We. The Revolution znalazła się na drugim miejscu globalnej listy bestsellerów na platformie Steam, na którym uplasowała się tuż za blockbusterem z wielomilionowym budżetem, Sekiro: Shadows Die Twice. Gra zebrała bardzo dobre oceny w mediach (76% wg. Metacritic) i wśród użytkowników Steama (77% pozytywnych opinii). Szczególne uznanie zdobyła na kluczowym dla wydawcy rynku francuskim.

W We. The Revolution gracz wciela się w rolę sędziego Trybunału Rewolucyjnego, wydaje wyroki w sprawie zwykłych mieszkańców miasta, rewolucjonistów i arystokracji. Musi jednak uważać, aby samemu nie stać się wrogiem rewolucji – złe decyzje mogą go kosztować głowę. Fabuła gry nie ogranicza się jednak tylko do sal sądowych, bo w tle toczonych rozpraw główny bohater prowadzi życie rodzinne, a także bierze udział w skomplikowanej politycznej grze.

We. The Revolution dostępne jest na PC/Mac/Linux w serwisach STEAM, GOG, Humble Bundle oraz innych platformach cyfrowej dystrybucji. Gra zadebiutuje również na konsole PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch latem 2019 roku.

Źródło: Klabater