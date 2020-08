Revolut udostępnił rachunki grupowe do zarządzania wspólnymi wydatkami

Niezależnie czy grupę tworzą współmieszkańcy organizujący domówkę czy uczestnicy wakacyjnej wyprawy, nie trzeba już dzielić każdego rachunku z osobna. Nowa funkcja pozwala sumować, przypisywać i rozliczać grupowe wydatki automatycznie.

Klienci Revolut mogą dodawać do grupy rachunki i śledzić wszyscy, w jednym miejscu jakie koszty zostały już i przez kogo poniesione. Gdy nadchodzi moment na rozliczenie, funkcja Group Bills dzieli rachunki, oblicza poziom składki i błyskawicznie rozlicza koszty między użytkownikami Revolut.



Co gdy ktoś zwleka z uregulowaniem składki? Wystarczy wysłać mu z poziomu aplikacji przypomnienie. Revolut, gdy tylko nastąpi spłata, poinformuje o tym automatycznie.

Funkcja Group Bills pozwala nadawać grupom nazwy i oznaczać zdjęciem, tak by ułatwić uczestnikom grup ich rozróżnienie. Podczas dodawania rachunków można zdecydować jaka część danego rachunku przypisana będzie konkretnej osobie. Revolut dokona także niezbędnych kalkulacji w przypadku płatności w różnych walutach.

Aby przetestować nową funkcję należy zaktualizować aplikację Revolut do najnowszej wersji (7.9), wybrać sekcję Płatności, a następnie otworzyć zakładkę rachunki grupowe Group Bills. Następny krok to wybór uczestników grupy z listy kontaktów w telefonie (od 2 do 20 osób). Po utworzeniu grupy, można dodać pierwszy rachunek.

- Rachunki grupowe Group Bills są po to, by mieć pod kontrolą wspólne wydatki i rozliczać się bezstresowo. To kolejna po kontach dla dzieci Junior, platformie okazji Rewards, kryptowalucie Stellar czy trybie ciemnym Dark mode innowacja udostępniona przez Revolut w tegorocznym sezonie wakacyjnym. Nie zwalniamy tempa i niebawem ogłosimy premiery kolejnych użytecznych usług i funkcji - zapowiada Karol Sadaj, country manager Revolut w Polsce.