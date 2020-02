Revolut pozyskał 500 milionów dolarów finansowania w serii D

W skrócie:

Revolut uzyskał finansowanie w wysokości 500 milionów dolarów w serii D i wycenę na poziomie 5,5 miliarda dolarów, stał się jedną z najwyżej wycenianych firm fintech na świecie

Liderem rundy finansowania był amerykański fundusz inwestycyjny TCV, brało w niej udział wielu dotychczasowych inwestorów

Revolut wykorzysta pozyskany kapitał do tworzenia nowych produktów na rynkach gdzie jest już dziś obecny, do rozwinięcia działalności bankowej w Europie i zwiększenia wykorzystania aplikacji do codziennych finansów

Fot. Nik i Wład w biurze Revolut w Krakowie

Revolut, globalna platforma usług finansowych, z której korzysta 10 milionów klientów, ogłosiła dziś pozyskanie 500 milionów dolarów finansowania serii D, co oznacza, że spółka pozyskała do tej pory na swój rozwój w sumie 836 milionów dolarów.

Liderem nowej rundy finansowania był amerykański fundusz inwestycyjny TCV, brało w niej również udział wielu dotychczasowych inwestorów. Dzięki nowej wycenie na poziomie 5,5 miliarda dolarów, Revolut stał się jedną z najwyżej wycenianych spółek z branży fintech na świecie.

Nie udałoby się pozyskać nowego kapitału, gdyby nie rosnący popyt i zaangażowanie ze strony konsumentów oraz solidne wyniki finansowe za poprzedni rok. W 2019 roku Revolut zwiększył liczbę klientów o 169%, dzienną liczbę użytkowników korzystających z aplikacji o 380%, a w roku 2018 przychody wzrosły o 354%.

Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na dalszą poprawę doświadczeń klienta (customer experience) oraz na wzmocnienie oferty usług i produktów Revolut dla klientów indywidualnych i dla firm, na rynkach gdzie firma już dziś jest obecna. W szczególności na produkty, które zachęcą klientów do korzystania z aplikacji na co dzień. Fintech planuje uruchomienie pożyczek dla firm i klientów indywidualnych, wyjście z ofertą oprocentowanych kont oszczędnościowych poza Wielką Brytanię, poprawę jakości wsparcia i obsługi klienta, a także rozwinięcie działalności bankowej w Europie.

Revolut zamierza dalej zwiększać wartość i użyteczność planów Premium i Metal, które potwierdziły, że są dla biznesu ważnym źródłem przychodów. W 2019 roku przychody z tego tytułu wzrosły o 154%. Konta Premium i Metal oferują szereg benefitów, takich jak nielimitowana wymiana walut, dostęp do saloników lotniskowych, bezprowizyjny handel akcjami czy ubezpieczenie podróżne.

Firma zatrudnia ponad 2000 pracowników i planuje intensywnie zwiększać zatrudnienie w wielu lokalizacjach. Miniony rok był przełomowy pod kątem kluczowych transferów na szczeblu kierowniczym, które umocniły ład korporacyjny w spółce. Do fintechu dołączył Martin Gilbert, były prezes Standard Life Aberdeen, a obecnie szef Rady Dyrektorów Revolut. Jako Dyrektorzy Niewykonawczy dołączyli także Caroline Britton, wcześniej Partner w Deloitte odpowiedzialna za audyt oraz Bruce Wallace, wcześniej COO w Silicon Valley Bank.

- Naszym celem jest stworzenie globalnej platformy usług finansowych - jednej aplikacji, z pomocą której klienci mogą zarządzać wszystkimi swoimi potrzebami finansowymi, na co dzień. Nowa runda inwestycyjna potwierdziła, że inwestorzy mają zaufanie do naszego modelu biznesowego. W kolejnym kroku skupimy się na rozwoju działalności bankowej w Europie, zachęceniu klientów do codziennego korzystania z naszej aplikacji i działaniach, dzięki którym osiągniemy rentowność. Fundusz TCV ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu założycieli firm, które zmieniają rynki w skali globalnej, dlatego cieszymy się na myśl o nowym partnerstwie i przygotowujemy wspólnie kolejny etap rozwoju - powiedział Nik Storonski, współzałożyciel i CEO w Revolut.

- Jesteśmy zachwyceni współpracą z Nikiem, Władem i całym zespołem Revolut. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i skupieniu całej uwagi na zadowoleniu użytkownika, Revolut tworzy wyjątkowe doświadczenie klienta - wykracza ono daleko poza to, co oferują współczesne banki. Chcemy wspierać zespół Revolut i pomóc uczynić z firmy jedną z największych na świecie platform usług finansowych - powiedział John Doran, General Partner w TCV.