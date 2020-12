Revolut podkręcił ofertę w Polsce i dodał plan Plus

Z ochrony zakupów skorzystają klienci planu Plus - do kwoty 1.000 EUR, planu Premium - do kwoty 2.500 EUR i planu Metal - do kwoty 10.000 EUR, jeśli w rok od transakcji zakupiony przedmiot dozna przypadkowego uszkodzenia lub zostanie skradziony. Posiadacze płatnych planów nie muszą też martwić się o odmowę zwrotu towaru w ciągu 90 dni od daty zakupu, ani zwrotu biletów na wydarzenia i koncerty, z których nie udało się skorzystać - zwrot trafi bezpośrednio na ich konto w Revolut.

Klienci Revolut Plus będą mogli, podobnie jak w innych planach, bezpiecznie kupować online za pomocą kart wirtualnych i płacić bezstykowo telefonem dzięki Google Pay i Apple Pay.

Klienci, którzy wybiorą Revolut Plus mogą liczyć na priorytetową pomoc supportu w aplikacji (z uwagi na płatny plan) i osiągać większe korzyści z posiadanych środków - dzięki dostępowi do handlu akcjami, kryptowalutami, towarami, a także, jeśli mają dzieci, uczyć je podstaw codziennych finansów z pomocą aplikacji (dwa konta Junior w planie Plus).

By przejść na plan Revolut Plus wystarczy klika kliknięć w aplikacji. Ochrona zakupów dostarczana jest we współpracy z partnerami, firmą Qover i towarzystwem ubezpieczeniowym Chubb.

- Cieszymy się z nowej odsłony oferty Revolut w Europie. Nowy plan ma zwiększyć bezpieczeństwo zakupów i chronić klientów przed nieprzyjemną stratą lub wydatkiem. Chcemy by nasi klienci kupowali bezpiecznie ze świadomością, że Revolut chroni ich zakup przed kradzieżą, uszkodzeniem lub nieprzyjazną polityką sprzedażową, w ramach której usługodawca odmawia przyjmowania zwrotów - powiedział Nik Storoński, CEO i współzałożyciel Revolut.

- Nowe elementy naszych płatnych planów i premiera Revolut Plus ma zwiększyć komfort zakupów i chronić portfele klientów przed finansowym uszczerbkiem. Otrzymują nie tylko nowy, tani plan z ochroną zakupów, ale także dostęp do funkcji dostępnych wyłącznie w planach płatnych. Liczymy, że Plus trafi w gusta naszych klientów - powiedział Felix Jamestin, szef produktów Premium w Revolut.

Klienci Plus będą mogli korzystać ze wszelkich dotychczasowych funkcji, jak analiza wydatków, narzędzia do budżetowania, Revolut Junior oraz szeregu innych usług, które pomagają wyciągnąć więcej korzyści na co dzień z posiadanych pieniędzy.

Revolut Plus kosztuje 14,99 zł/miesiąc.