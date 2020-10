Revolut Bank wchodzi do Polski, zaoferuje depozytowe konta bankowe i kredyty

Klienci Revolut Bank będą mogli deponować swoje wynagrodzenie na kontach bankowych zabezpieczonych przez litewski rządowy system ubezpieczeń inwestycji i depozytów. Klienci, którzy otrzymają zaproszenie, będą mogli zrobić upgrade swojego konta i w kilka minut przenieść środki z podmiotu działającego w oparciu o licencję pieniądza elektronicznego (Revolut Payments) do podmiotu z licencję bankową (Revolut Bank).

Bankowe konta depozytowe to dopiero początek. Revolut planuje rozszerzenie oferty w Polsce o nowe usługi, w tym produkty kredytowe. Zaproszeni klienci będą mogli zrobić upgrade do konta Revolut Bank, które otwiera dostęp do nowych produktów, lub korzystać z Revolut na dotychczasowych zasadach. Zaproszenia do Revolut Bank będą wysyłane stopniowo, począwszy od klientów aktywnie korzystających z Revolut.

Revolut otrzymał europejską licencję bankową od Banku Litwy i Europejskiego Banku Centralnego (ECB) pod koniec 2018 roku. Od tego czasu firma pracowała nad stworzeniem od podstaw nowego europejskiego banku. W czerwcu 2019 roku nominację na prezesa Revolut Bank otrzymał Virgilijus Mirkės, bankier z 25 letnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach bankowych, takich jak SEB Bank i Scotiabank. Polska jest pierwszym rynkiem zagranicznym, na którym Revolut Bank zaoferował swoje usługi.

“Revolut jest marką bliską polskim klientom. Rozwiązujemy realne codzienne problemy naszych klientów, pomagamy im zarządzać finansami, oferujemy innowacyjne produkty finansowe. To kolejny krok w naszej misji stworzenia najbardziej przyjaznego klientom banku w Europie” - powiedział Virgilijus Mirkės, CEO w Revolut Bank.Revolut wszedł oficjalnie do Polski wiosną 2018 roku. Od tego czasu pozyskał w Polsce ponad 1 milion klientów. W pierwszej połowie 2020 roku Revolut otrzymał 580 milionów dolarów w rundzie finansowania serii D, którą zdominowały amerykańskie fundusze z Doliny Krzemowej, takie jak TSG Consumer, TCV i Ribbit Capital. Revolut planuje przeznaczyć te środki, w dużej mierze, na rozwój bankowości detalicznej w Europie.