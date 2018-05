Relaks w salonie – jakie meble, które zagwarantują przyjemny odpoczynek?

Chociaż wydawać by się mogło, iż fotele bujane to relikty przeszłości, obecnie przeżywają swój renesans. Któż bowiem nie ma ochoty na relaksujące kołysanie? Rosnąca popularność foteli bujanych wynika również z tego, iż obecnie tworzone modele urzekają nowoczesną stylistyką, która doskonale wpisuje się w jakże modne współcześnie minimalistyczne wnętrze.

Nie oznacza to jednak, iż na rynku nie znajdziemy bardziej tradycyjnych modeli, które harmonijnie współgrają z klasycznymi pomieszczeniami. Każdy zatem znajdzie wygodne rozwiązanie dla siebie. Komfort użytkowania ma bowiem zasadnicze znaczenie. I to na ten aspekt powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze fotela bujanego.

Wygodę użytkowania, a także estetykę mebla determinuje głównie materiał, z którego został wykonany. Wśród najpopularniejszych rozwiązań wymienić można:

fotele bujane z tworzywa sztucznego – chociaż wyglądają niepozornie, są trwałe. Na tle innych rozwiązań wyróżniają się ciekawym kształtem i niepowtarzalną stylistyką, dzięki czemu pasują do wnętrz urządzonych w stylu nowoczesnym. Pięknie zdobią wnętrze, jednak zwykle są mniej wygodne niż inne wymienione warianty. Tej niedogodności możemy się szybko pozbyć, wykorzystując miękkie i komfortowe poduszki, które dodatkowo udekorują fotel,

fotele bujane z drewna lub wikliny – to pierwsze warianty, jakie przychodzą nam na myśl, gdy słyszymy słowa „fotele bujane". Spośród pozostałych rozwiązań wyróżnia je charakterystyczna siatka, która pokrywa siedzisko. Sprawdzają się doskonale we wnętrzach klasycznych, vintage oraz retro,

fotele bujane tapicerowane – są niezwykle wygodne, dzięki czemu zapewniają duży komfort odpoczynku. Możemy je zastosować zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i nowoczesnych. Ciekawie i modnie prezentują się zwłaszcza fotele typu patchwork. Niepowtarzalna kolorystyka sprawia, że stanowić one będą niepowtarzalną ozdobę wnętrza,

fotele bujane ze skóry (ekoskóry) – nie są aż tak bardzo popularne. Sprawdzają się jednak w pomieszczeniach klasycznych, gdzie występują inne elementy skórzane. Pamiętajmy jednak o tym, iż wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Wówczas zachowają swój niepowtarzalny wygląd na dłużej,

fotele bujane z metalu – metalowe konstrukcje sprawdzą się we wnętrzach industrialnych, vintage i retro. Z powodzeniem możemy ich również używać na balkonach i tarasach. Odznaczają się bowiem wysoką trwałością. Muszą być jednak odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Same w sobie nie są wygodne, jednak jeśli położymy na nich miękkie poduszki, będziemy mogli cieszyć się komfortowym wypoczynkiem.

Ekspert sklepu Meblujesz.pl radzi, aby zdecydować się na fotel bujany z podnóżkiem. Gdy będziemy potrzebować chwili wytchnienia od kołysania, wystarczy że oprzemy na nim nogi. To niezwykle użyteczne akcesorium, które niektórzy producenci dołączają do zestawu z fotelem.

Jeżeli zależy nam na tym, aby salon pełnił przede wszystkim funkcję wypoczynkową, wówczas oprócz sofy i fotela bujanego, powinny znaleźć się w nim także klasyczne fotele i pufy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnimy wygodny relaks całej rodzinie.

Przy wyborze foteli i puf do salonu należy zadbać o to, aby były to rozwiązania solidne i stabilne. Wówczas na pewno będą komfortowe i bezpieczne w użytkowaniu. Warto również zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonano meble. Powinien on być łatwy w czyszczeniu i odporny na ścieranie.

Podsumowując, na rynku znajdziemy zarówno nowoczesne fotele bujane, jak i klasyczne fotele i pufy, które mogą zagwarantować komfortowy wypoczynek. Aby było to możliwe, muszą być to jednak modele wygodne, o czym przesądza konstrukcja mebla, a także materiał, z którego został wykonany.