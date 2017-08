Rekrutacja nie musi być nudna

Jednak o dobrego specjalistę należy zabiegać na różne sposoby. Stąd czasem pojawiają się niestandardowe projekty. Takim pochwalił się ostatnio FreshMail. Firma przygotowała całkowicie odmienną stroną rekrutacji, która mówi kandydatom: praca naprawdę może być fajna. Nie licytujemy się, nie rzucamy pustych haseł. Wolimy pokazać Wam w siedmiu punktach, co naprawdę się dla nas liczy.

A liczą się przede wszystkim ludzie i wartości, jakie ze sobą wnoszą. W firmie, jak można przeczytać na stronie, gra się do jednej bramki. Robi się nie tylko to, co trzeba, ale również to, co warto. Stawia się na wzajemny szacunek, otwartość i odwagę. W końcu każdy może wnieść coś dobrego.

Firma zamiast skupić się na wymaganiach, pokazuje, co może sama zaoferować. Dlatego obrazowo przedstawia liczne możliwości rozwoju, przytulne biuro (dobra zachęta dla każdego, kto zimę spędził w kamienicy) i dodatkowe atuty, jak swobodna przestrzeń na własne inicjatywy czy kuchnia zaopatrzona w świeże owoce. W biurze cenione jest poczucie humoru i panuje przyjazna atmosfera, również dla... psów. O tym, że zespół jest zgrany, świadczy to, że ludzie chcą spędzać ze sobą czas poza pracą. Wspólne wyjścia, integracja i imprezy są na porządku dziennym.

Z komunikatu FreshMaila wyłania się obraz pracy jako źródła możliwości oraz satysfakcji, a także czasu spędzonego w sposób zarówno produktywny, jak i przyjemny. Zachęta do składania aplikacji, jest tym bardziej wiarygodna, że całość udekorowana jest radosnymi kolorami, zdjęciami i grafikami.

Chcesz zobaczyć, jak wygląda ta strona? Możesz obejrzeć ją tutaj.

Ps. A jeśli po jej obejrzeniu zechcesz dołączyć do zespołu FreshMaila, to rekrutacja do niektórych działów wciąż jest otwarta.