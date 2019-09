Rekordowe obroty bukmacherów - jak wygląda legalny rynek zakładów?

Era Legalnych Bukmacherów

Nowelizacja ustawy hazardowej, która wprowadzona została 1 kwietnia 2017 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, całkowicie zmieniła krajobraz rynku zakładów bukmacherskich w Polsce. Nowelizacja ta wprowadziła niestosowany do tej pory system licencyjny. Zakłady bukmacherskie zostały zalegalizowane, ale każda firma która zechce oferować swoje usługi polskim graczom, najpierw musi uzyskać licencję wydawaną przez Ministerstwo Finansów.

Początkowo fani zakładów bukmacherskich w naszym kraju obawiali się, że restrykcyjne zapisy ustawy skutecznie zniechęcą operatorów do ubiegania się o licencję, ale na szczęście obawy te okazały się bezzasadne. Już w pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy, wnioski licencyjne złożyło kilka firm, a w chwili wydania tego artykułu wydano już ich 17. Zdecydowana większość tych firm już oferuje polskim graczom możliwość legalnej gry online. Betclic to ostatni z licencjonowanych operatorów, który rozpoczął działalność operacyjną w tym roku.

Lista lista legalnych bukmacherów przedstawia się następująco (oficjalne dane ze strony Ministerstwa Finansów):

E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. Star - Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. TOTOLOTEK S.A. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. BestBet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Cherry Online Polska Sp. z o.o. BEM Operations Limited BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Typiko Sp. z o.o. Polski Bukmacher Sp. z o.o.

Obroty Legalnych Bukmacherów

Zakłady bukmacherskie nieodłącznie kojarzą nam się z takimi krajami jak Anglia i Stany Zjednoczone. W sieci niemal każdego miesiąca pojawiają się raporty, które wskazują na astronomiczne obroty firm bukmacherskich. W pierwszych miesiącach funkcjonowania znowelizowanej ustawy hazardowej obawiano się, że wszyscy bukmacherzy bardzo szybko zaczną znikać z naszego rynku, ponieważ obroty będą bardzo niewielkie, jednak ostatnie raporty wskazują, że polski rynek zakładów ma się całkiem nieźle, a obroty legalnych bukmacherów są naprawdę wysokie.

Legalni bukmacherzy płacą w naszym kraju 12-proc. podatek obrotowy, który należy do jednych z najwyższych w Europie. Nie odstrasza to jednak graczy na których operatorzy przerzucili koszt. Obroty legalnych bukmacherów a także wciąż rosnąca liczba zarejestrowanych kont w największych serwisach bukmacherskich świadczy o tym, że ustawa przyniosła oczekiwany rezultat. W 2018 roku obroty licencjonowanych bukmacherów w Polsce osiągnęły ok. 5,1 mld złotych, w 2017 r. było to około 3,3 mld złotych, a w 2016 r. 1,7 mld złotych.

Tendencja wciąż jest rosnąca, co jest dobrą informacją zarówno dla legalnie działających bukmacherów, jak i dla budżetu państwa, który czerpie z tego tytułu wymierne korzyści. Do czasu wprowadzenia ustawy hazardowej, budżet nie zyskiwał na działalności operatorów ani złotówki, obecnie każdego roku do kasy państwa trafiają setki milionów złotych.

Szara strefa Zakładów Bukmacherskich

Wprowadzenie systemu licencji znacząco ograniczyło szarą strefę zakładów bukmacherskich online, co jednak nie oznacza, że wyeliminowało ją całkowicie. Kilka dni temu opublikowano najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK), który potwierdza, że nasze państwo nadal zmaga się z nielegalnymi operatorami, a szara strefa to nadal 5 lat. Oczywiście polskie służby pozostają bierne. W ciągu trzech lat nałożono ponad 25 tys. kar na blisko 750 mln zł na podmioty organizujące gry hazardowe bez koncesji i zezwolenia oraz zabezpieczono prawie 63 tys. nielegalnych automatów do gier, ale eliminacja szarej strefy w sieci to już zadanie znacznie trudniejsze.

Według danych Ministerstwa Finansów wartość nielegalnego rynku zakładów bukmacherskich online ciągle jest wyższa niż legalnego. Stowarzyszenie "Graj Legalnie" szacuje, że obecnie nielegalni operatorzy kontrolują 50% rynku. Warto jednak pamiętać, że chociaż polskim władzom trudno jest zmusić nielegalnego operatora do wycofania się z krajowego rynku (obecnie jedyną metodą jest blokada strony), dość łatwo można wyegzekwować respektowanie polskiego prawa przez samych graczy.

Zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) – kto na terytorium RP uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Czyn ten stanowi przestępstwo skarbowe.”

Przepis ten jasno wskazuje, że gra u nielegalnych operatorów jest nieopłacalna. Lepiej skorzystać z oferty legalnych bukmacherów, niż później płacić gigantyczne kary za nieprzestrzeganie polskiego prawa.