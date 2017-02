Rękawice Oculusa, asystent Edward i kłopoty Twittera. Przegląd e-biznes - 10.02.2017

Organizacje branży IT coraz wyraźniej angażują się w dyskusje o prawie autorskim. Widać to na przykładzie ZIPSEE - polskiego związku dystrybutorów sprzętu. Dlaczego ta organizacja interesuje się prawem autorskim? Co może zrobić? Czy producenci sprzętu mogą mieć wspólne interesy z użytkownikami? Rozmawialiśmy o tym z prezesem ZIPSEE Michałem Kanownikiem. więcej