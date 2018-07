Rejestracja dziecka przez internet krok po kroku

Do rejestracji narodzin dziecka ze swojej potrzebujesz profilu zaufanego (nie masz profilu zaufanego? Zobacz, jak założyć profil zaufany z wizytą w urzędzie i jak założyć profil zaufany przez bankowość elektroniczną) oraz następujących danych:

dane drugiego rodzica;

imiona i nazwisko swojego dziecka;

data i miejsca urodzenia (nazwa placówki medycznej) dziecka.

1. Wejdź na obywatel.gov.pl. Jest to link bezpośredni do strony ze zgłoszeniem narodzin dziecka. Można też łatwo znaleźć tę sprawę w wyszukiwarce na stronie obywatel.gov.pl, wpisując do okienka wyszukiwarki np. "Narod...", "Urodz..." - system podpowie Ci opcję "Zgłoś urodzenie dziecka", którą należy wybrać.

2. Kliknij przycisk "Zgłoś urodzenie dziecka" na dole strony. System poprosi o zalogowanie się przez profil zaufany.

3. Po kliknięciu przycisku "Zaloguj się" trafiasz na stronę logowania profilu zaufanego.

Nie masz profilu zaufanego? Zobacz, jak założyć profil zaufany z wizytą w urzędzie i jak założyć profil zaufany przez bankowość elektroniczną.

4. Zaloguj się odpowiednim dla siebie sposobem. Po zalogowaniu wracasz na stronę obywatel.gov.pl, gdzie pierwszy krok jest niejako formalnością. System na podstawie identyfikacji profilem zaufanym (Twoje imię i nazwisko widać w górnym prawnym rogu) wie, kim jesteś - podpowiada Ci tylko jedno okienko do wypełnienia. Trzeba je zaznaczyć.

Ważne - dziecko online mogą zarejestrować tylko rodzice. Pełnomocnik może to zrobić w urzędzie.

5. Na kolejnym, dość długim, ekranie widzisz swoje dane oraz masz miejsce na uzupełnienie danych drugiego rodzica. Przejdziemy wersję dla mam - zobaczymy, w jaki sposób podawać dane ojca dziecka.

Jeśli widzisz błąd w swoich danych, musisz w tym miejscu przerwać wypełnianie wniosku i albo udać się do USC, albo zgłosić (także online) niezgodność danych. Jeśli dane są poprawne, wypełnij informacje dotyczące ojca dziecka. Masz do wyboru kilka opcji - rubryki do wypełnienia danych pojawią się zależnie od tego, jaką opcję wybierzesz.

Jeśli wybierzesz opcję "Jestem w związku małżeńskim" lub "Dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od dnia ustania lub unieważnienia małżeństwa", trzeba będzie podać dane męża (imiona, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo), a na końcu także miejsce sporządzenia aktu małżeństwa (pole wymagane) i/lub oznaczenie aktu (nieobowiązkowo).

Jeśli wybierzesz opcję "Nastąpiło uznanie ojcostwa", trzeba będzie podać dane ojca dziecka, a a na końcu także miejsce sporządzenia jego aktu urodzenia (pole wymagane) i/lub oznaczenie aktu (nieobowiązkowo).

Jeśli wybierzesz opcję "Nie jestem w związku małżeńskim z ojcem dziecka i nie nastąpiło uznanie ojcostwa", podajesz tylko imię ojca dziecka.

Na tym ekranie znajdują się także dane Twojego aktu urodzenia (miejsce wystawienia i oznaczenie).

Na końcu ekranu widzisz przyciski "Wstecz" (możesz wrócić do wcześniejszego ekranu, jeśli chcesz coś poprawić, już wpisane dane nie znikną) i "Dalej" - klikając ten przycisk, przechodzisz do kolejnego kroku.

6. W tym miejscu wpisujesz imię (imiona) i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia. Jeśli rejestrujesz więcej niż jedno dziecko, możesz dodać dane kolejnego małego obywatela, wybierając "+ Dodaj dane kolejnego dziecka". Pamiętaj, żeby podać pełne i urzędowe wersje imion.

Następnie określasz, czy dziecko urodziło się w placówce medycznej (szpitalu), czy też nie. Jeśli dziecko urodziło się w szpitalu (Tak), musisz podać jego nazwę.

Następnie określasz miejscowość (po wpisaniu min. dwóch liter system podpowiada Ci nazwy, a powiat i województwo ustawiają się zgodnie z Twoim wyborem).

Wreszcie wybierasz odpowiedni urząd stanu cywilnego - system podpowiada kilka urzędów pasujących do wybranej przez Ciebie miejscowości.

Na końcu ekranu widzisz przyciski "Wstecz" (możesz wrócić do wcześniejszego ekranu, jeśli chcesz coś poprawić - już wpisane dane nie znikną) i "Dalej" - klikając ten przycisk, przechodzisz do kolejnego kroku.

7. Jest to miejsce na podanie adresu zameldowania dziecka. Jeśli to Twój stały adres, dane wyświetlą się po wybraniu opcji "Pod stałym adresem matki". Jeśli wybierzesz inną opcję, musisz uzupełnić adres.

Na końcu ekranu widzisz przyciski "Wstecz" (możesz wrócić do wcześniejszego ekranu, jeśli chcesz coś poprawić - już wpisane dane nie znikną) i "Dalej" - klikając ten przycisk, przechodzisz do kolejnego kroku.

8. Jest to już ostatni etap, na którym widzisz pogląd wniosku (wciąż możesz się cofnąć i poprawić ewentualne błędy).

Po kliknięciu "Podpisz i wyślij" przechodzisz na stronę profilu zaufanego.

9. Na stronie profilu zaufanego widzisz podsumowanie: swoje dane, informację, że "Podpisujesz wniosek narodziny dziecka" oraz zawartość wniosku.

Po kliknięciu "Podpisz profilem zaufanym" wyświetla się pole do autoryzacji.

10. Wpisujesz kod autoryzacyjny i gotowe.