Rejestracja badania EKG zdalnie i bezpłatnie

Pacjentom zaoferowano możliwość rejestracji badania EKG, pozwalającej na nieinwazyjną prediagnostykę zmienności rytmu serca. Analogicznie do badania EKG, rejestrowane będzie także badanie pomiaru poziomu glukozy we krwi. W przygotowaniu do telemedycznej rejestracji danych są też urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi oraz wagi ciała, jak komentuje projekt Marta Filipowska, dyrektor Krakowskiego Centrum Diagnostyczno Klinicznego.

Do obsługi systemu został oddelegowany specjalnie przeszkolony personel. Pacjenci zainteresowani pilotażem mogą zgłaszać się do KCDK, mieszczącego się przy Al. Beliny Prażmowskiego 60.

W listopadzie ubiegłego roku firma, która stworzyła wykorzystywany w Centrum system, z sukcesem wdrożyła system powiadamiania AED dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Dzięki rozwiązaniu stworzonemu przez spółkę czas dotarcia na miejsce wypadku znacząco się skróci.

Źródło: MedApp