Regulamin w e-biznesie. 20 pytań i odpowiedzi

O czym należy pamiętać?

Regulamin jest wzorcem umownym i reguluje relacje przedsiębiorcy z klientem. To podstawowy dokument, jeśli oferujesz usługi świadczone drogą elektroniczną czyli wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Za taką sieć należy uznać zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Reasumując, świadczenie usługi drogą elektroniczną ma miejsce wtedy gdy:

wykonywana jest bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych za pomocą systemów teleinformatycznych (za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej), na indywidualne żądanie usługobiorcy.

Zobacz także: Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa Bardzo przydatna publikacja z wieloma wzorami dokumentów, przykładami zapisów w różnych regulaminach, orzeczeniami, stanowiskami i interpretacjami urzędowymi.*

Najczęstsze przykłady usług świadczonych drogą elektroniczną to:

sklep internetowy,

usługa hostingu czy innej formy przechowywania danych,

wszelkie usługi świadczone on‐line (np. wysyłanie kampanii reklamowych, platforma CRM etc.),

internetowa prasa (możliwość zakupu dostępu),

internetowe forum,

aplikacje, które instalowane są na urządzeniach usługobiorcy.

Może oczywiście tak się zdarzyć, że regulamin będzie elementem umowy, którą będziesz zawierać w formie papierowej z klientem. To jednak rzadkość, która dotyczy specyficznych rozwiązań biznesowych, które muszą być ściśle dopasowane pod zgodność i wymagania klienta.

Czego dowiesz się z e-booka?

I. Informacje Ogólne

Na jakim etapie zacząć pisać regulamin?

Gdzie umieścić regulamin?

Czy trzeba umieszczać przycisk „Akceptuję”?

Czy trzeba mieć regulamin jeśli usługa jest bezpłatna?

Co to jest trwały nośnik?

Czy w regulaminie powinna się znajdować data ostatnich zmian?

Co to są klauzule niedozwolone i czy mam je w swoim regulaminie?

II. Język i prawo właściwe

Czy regulamin musi zawierać §?

Czy dokument może być napisany małą czcionką?

W jakim języku powinien być mój regulamin?

Czy mogę stosować prawo właściwe dla siedziby mojej firmy dla interpretacji regulaminu?

Czy mogę ograniczyć rozstrzyganie roszczeń do platformy ADR (Alternative Dispute Resolution)?

III. Usługi o charakterze globalnym a ochrona konsumentów

Czy mogę mieć jeden uniwersalny regulamin?

Jak uregulować ochronę konsumentów?

Jakie postanowienia są „must have”?

Jak rozwiązać kwestię prawa do zwrotu w przypadku modelu biznesowego typu SAAS?

IV. Polityka prywatności i dane osobowe

Czy Polityka Prywatności powinna być odrębnym dokumentem?

Jak regulować cookies?

Jak zbierać zgody na newsletter?

Jakie zbiory danych osobowych rejestrujemy w GIODO?

Publikację możesz pobrać za darmo tutaj: http://paylane.pl/support/ebooks/regulamin-w-e-biznesie-20-pytan-i-odpowiedzi/

