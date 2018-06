Regionalizacja e-commerce w Polsce

Jak pokazują dane platformy Shoper (ponad 10 tys. e-sklepów korzystających z platformy Shoper w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018) aż 49% sklepów działa w zaledwie trzech województwach.

Gdzie są e-sklepy

Zdecydowanym liderem ze względu na liczbę działających sklepów jest Mazowsze, które gromadzi aż 23% wszystkich e-sklepów. Tuż za nim plasuje się Małopolska z 13,3% firm. Na podium znalazł się też Śląsk, w którym znajduje się 13% e-commerce. Co ciekawe, Śląsk i Małopolska to regiony, które choć wciąż mocne, straciły w stosunku do ubiegłego roku. O ile w tych samych trzech województwach w 2017 roku działało nieco ponad 50% wszystkich sklepów, w tym roku ich udział wyniósł 49%. Niekoniecznie znaczy to, że ubyło sklepów w tych trzech województwach. Raczej przybyło e-sklepów w innych regionach. Czołówkę goni Wielkopolska z 9,2% oraz Dolny Śląsk z 7,5%. 8 ostatnich województw kumuluje mniej e-sklepów niż samo mazowieckie. Działa ich tam łącznie 19%. Wśród nich najgorszy wynik, bo tylko 1,6% sklepów może pochwalić się województwo opolskie. Tuż przed nim znalazło się warmińsko-mazurskie z wynikiem 1,7% i podlaskie z 1,8% wszystkich sklepów internetowych.

Skąd bierze się regionalizacja?

Z jednej strony dla e-commerce najważniejsze jest nie geograficzne ulokowanie sklepu, a dotarcie z informacją o produkcie do swoich klientów, którzy mieszkają w całej Polsce, a nawet na całym świecie. Kluczem do sukcesu jest znalezienie zapotrzebowania na produkt i zapełnienie tej niszy. Sklepy obecne na platformie mają podobne historie - właściciel zna konkretną branżę i w jej ramach dostrzega pole do działania. Z drugiej strony nie bez powodu w zaledwie trzech województwach koncentruje się 49% wszystkich sklepów. Znaczenie bowiem ma logistyka, dostęp do dystrybutorów, lepsze skomunikowanie z resztą kraju i dostępność specjalistów od e-commerce, co przekłada się na możliwość szybszego dostarczania towaru. A dla konsumentów ma to coraz większe znaczenie. Inną kwestią jest dostępność sklepów stacjonarnych w danym regionie i odległości od miasta. Może mieć to miejsce w województwie lubuskim, które dwukrotnie powiększyło swój udział w porównaniu do ubiegłego roku lub w świętokrzyskim, gdzie wzrost był również zauważalny. Gdy najbliższy duży sklep znajduje się 50 km od miejsca zamieszkania, e-commerce pomoże mieszkańcom zaspokoić także podstawowe potrzeby.

Najpopularniejsze kategorie produktów w e-sklepach

W polskim e-handlu dominują sklepy z trzema kategoriami produktów - dom i ogród, ubrania oraz zdrowie i uroda. Najpopularniejsze są zdecydowanie produkty domowe, które tylko w łódzkim i lubelskim ustąpiły modzie. Znaczny udział w polskim e-commerce mają także e-sklepy sprzedające produkty związane ze zdrowiem i urodą. W prawie każdym województwie to trzecia najpopularniejsza kategoria - tylko na Opolszczyźnie zajęła drugie miejsce. Na Podlasiu więcej mieści się sklepów z prezentami i akcesoriami niż kosmetykami.

Autor: Jacek Zientkiewicz, Brand Manager platformy Shoper