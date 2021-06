Recepta na fake newsy w sieci - szybkie przekierowania do wiarygodnych źródeł

- Skoro jest tak, że najprostsze tłumaczenia zyskują tak wielkie uznanie, to jest to również ważne spostrzeżenie i wskazówka pokazująca, jak tworzyć >>szczepionki<< antyfake’owe - mówił Józef Orzeł, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji. - Trzeba mówić do ludzi tym samym językiem i udzielać odpowiedzi szybko– dodał.

- Najprostszą metodą wydaje się być stworzenie listy największych i najczęstszych kłamstw i wyświetlanie natychmiast właściwej odpowiedzi - uważa Orzeł. I tak np. po wpisaniu w sieci pytania, czy technologia 5G jest szkodliwa dla zdrowia, internauta powinien najpierw zobaczyć wiarygodne serwisy i portale, a nie te, które powtarzają fake newsy. - To wymaga współpracy ze światowymi przeglądarkami – podkreśla ekspert.

Małgorzata Zakrzewska, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Play, zapowiedziała podczas debaty, że już 20 lipca ruszy w Polsce system, w którym każdy obywatel będzie mógł bezpłatnie sprawdzić natężenie pola magnetycznego w swoim otoczeniu. Rozwiązanie – którego celem jest uświadomienie społeczeństwu rzeczywistego oddziaływania sieci telefonii komórkowych, a zwłaszcza 5G – powstało w Instytucie Łączności, we współpracy z operatorami sieci komórkowych.

Dr Leszek Mellibruda, profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 600 studentów, na temat fake newsów i reakcji na to zjawisko.

- Młodzież już wie, co robić. Jeszcze dwa lata temu większość ankietowanych studentów nie wiedziała jak zareagować na fałszywą informację, dziś taką postawę deklaruje tylko 4 proc. – mówił profesor.

Z badań wynika, że 58 proc. uczestników sondażu zgłosiłaby fake newsa operatorowi sieci, 37 proc. badanych uważa, że nie należy reagować, 26 proc. zalecało zareagować raz i nie kontynuować sporu, a 24 proc. „zbanować” nadawcę, czyli ograniczyć dostęp do danych for lub stron internetowych.

Szef Rady ds. Cyfryzacji Józef Orzeł, komentując ostatnie doniesienia o ataku hakerów na skrzynkę mailową szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka zasugerował, że być może Państwo powinno chronić również prywatne konta polityków czy urzędników. - Są urządzenia, które to umożliwiają – dodał.

Debatę „Wpływ fake newsów na zachowania społeczne – jak groźna może być dezinformacja” prowadzili redaktor serwisu FakeHunter PAP Anna Gwozdowska oraz dziennikarz i publicysta Wiktor Świetlik.

Dyskusja odbyła się przy okazji III edycji – organizowanego przez Polską Agencję Prasową w dniach 11-13 czerwca – konkursu FakeHunter Challenge, którego uczestnicy tropią fałszywe informacje na tematy gospodarcze: głównie w zakresie telekomunikacji i energetyki. Celem wydarzenia jest edukowanie społeczeństwa w zakresie demaskowania internetowych fake newsów i zdobywania wiarygodnych informacji.

Źródło informacji: PAP