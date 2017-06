ReaktorY – łączmy studentów technicznych i biznesowych, robiąc startupy

Priorytetem naszej inicjatywy jest integracja środowiska akademickiego, w szczególności studentów kierunków technicznych i biznesowych, w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań. Głównym założeniem projektu ReaktorY jest działanie na rzecz wspierania rozwoju prężnego ekosystemu startupowego w Warszawie - mówi Diana Koziarska, Prezes ReaktorWarsaw.

Jak wziąć udział w ReaktorY?

Najpierw należy zarejestrować się (formularz do rejestracji) i opisać założenia swojego projektu.

Po wstępnej selekcji autorzy najlepszych, startupowych pomysłów zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich rozwiązań w trakcie wydarzenia. W jego ramach odbędą się także warsztaty, podczas których studenckie zespoły pod okiem doświadczonych mentorów i ekspertów pracować będą nad doskonaleniem swoich pomysłów. Zespoły zostaną dobrane tak, aby w każdym znaleźli się studenci o różnych profilach wykształcenia, co zapewni projektom większe szanse sukcesu. Będzie to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy jak ciekawą ideę przekuć w dobrze funkcjonujący biznes, jak komunikować się z potencjalnymi inwestorami, w jaki sposób prowadzić komunikację swojej firmy.

Przedsiębiorczość od lat znajduje się w obszarze zainteresowań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Szczególnie ważne dla nas jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Chcemy pomóc im, by z sukcesem przekuwali nowatorskie pomysły w przynoszące dochody firmy - podkreśla Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

W wydarzeniu udział wezmą wolontariusze Citi w ramach ogólnoświatowej akcji Światowy Dzień Citi dla Społeczności.