Reaktor PWN pracuje pełną parą i zaprasza na warsztat wstępny kursu programowania!

Jak myślisz, w jaki sposób zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś rozpoczął karierę w IT? Diametralnie, bowiem branża IT odnotowuje obecnie spektakularny rozwój. Informatycy gorączkowo poszukiwani są przez firmy programistyczne zarówno polskie, jak i zagraniczne – coraz chętniej lokujące u nas swoje oddziały i centra badawczo-rozwojowe. Popyt na programistów mocno przewyższa ich podaż. Firma Sedlak & Sedlak szacuje, że aktualnie w Polsce brakuje ok. 50 tys. pracowników IT, głównie programistów. Może jesteś jednym z nich?

Jeśli chcesz się o tym przekonać zarezerwuj sobie czas 14 września, bo Reaktor PWN zaprasza Cię na zajęcia próbne kursu Back-end Developer, podczas których będziesz intensywnie kodować i stworzysz swoją pierwszą aplikację. Brzmi ciekawie? To jeszcze nie wszystko – zajęcia są oczywiście za darmo.

Nic nie ryzykujesz – jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana wystarczy wypełnić formularz na stronie: reaktor.pwn.pl/promocja, a organizatorzy oddzwonią do Ciebie i ustalą szczegóły.

Agenda spotkania:

Dzień z życia programisty Back-end Developer, czym się różni praca programisty Front-end od Back-end

Warsztat tworzenia aplikacji

Omówienie programu kursu Back-end Developer oraz projektów na zaliczenie kursu

Pytania i dyskusja – udział weźmie Marcin - absolwent kursu Back-end Developer, który zmienił swoje życie zawodowe i pracuje jako programista. Marcin przez 11 lat pracował w jednej firmie, ale uwierzył, że można zmienić zawód i rozwijać swoje umiejętności. Marcin opowie Ci o kursach, o tym jak wyglądały, na co zwrócić uwagę, jak się uczyć i ile się uczyć, żeby później szybko znaleźć pracę w branży IT. Na koniec porozmawiacie z trenerem kariery Bożeną Jamką-Czyż na temat predyspozycji do pracy jako programista.

Reaktor PWN z sukcesem działa na polskim rynku firm szkoleniowych i 13 sierpnia skończyła się druga edycja ich kursów.

Zapraszamy do obejrzenia wideo z absolwentami kursu, którzy odpowiadają na wiele pytań dotyczących nauki na bootcampie programistycznym.

Marcin – absolwent kursu:

Rafał – absolwent kursu:

Bartłomiej – absolwent kursu:

Daniel – absolwent kursu:

Michał Kruczkowski – trener w szkole Reaktor PWN:

Relacja z zakończenia pierwszej edycji kursu:

Do zobaczenia podczas warsztatu już 14.09 w Warszawie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z Organizatorami:

reaktor@pwn.pl lub tel. 509630760