(akt.) Raty PayU na Allegro na własne ryzyko?

Allegro wraz z końcem czerwca udostępniło możliwość zakupu na raty u sprzedawców z kontem firma. Raty oferowane są pod marką PayU, jednak to Alior Sync udziela kredytu.

Na forum nikoniarze.pl jeden z użytkowników, który dokonał zakupu, korzystając z nowej usługi portalu, ostrzega przed ratami PayU na Allegro. Nie otrzymałem kredytu, więc chcę zrezygnować z zakupu, ale... i tu uwaga nie ma takiej opcji nigdzie - pisze rozżalony użytkownik Allegro (pisownia oryginalna).

Kupujący zwrócił się do serwisu, aby rozwiązać problem. Odpowiedź przedstawiciela Allegro była zaskakująca: nikt nie zwalnia kupującego z umowy kupna, którą zawarł - decyzją serwisu nie otrzyma on ostrzeżenia, jednak jest to wyłącznie wewnętrzny mechanizm, podobnie jak system komentarzy. Sprzedający może domagać się zapłaty za przedmiot, ma do tego prawo, podobnie jak w każdej innej sytuacji.

Wygląda na to, że sprzedający ma również prawo do tego, aby zakończyć sprzedaż (wystawić komentarz), mimo że do transakcji nie doszło. Oprócz tego sprzedający musi poczekać przynajmniej 7 dni od daty sprzedaży na zwrot prowizji. O ile ta zostanie mu zwrócona, bo o tym decyduje pracownik Allegro.

Allegro informowało wcześniej, że z zakupu będzie można zrezygnować, gdy kupującemu nie zostanie przyznana zdolność kredytowa. Tę samą informację potwierdziła dziś Joanna Wagner z Allegro, jednak na pytanie, jak to uczynić, nie otrzymaliśmy już odpowiedzi. Z samego rana wysłaliśmy także zapytanie do przedstawicieli PayU, jednak do tej pory nie udzielono nam odpowiedzi.

Aktualizacja

PayU twierdzi, że: w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy kredytowej między bankiem a kupującym, kupujący może skorzystać z innej formy zapłaty za towar bądź odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych prawem. System komentarzy służy wymianie subiektywnych opinii o przebiegu transakcji, daje też możliwość odpowiedzi na komentarz i wyjaśnienia przyczyn nieporozumienia. Nie wydaje nam się, by rozsądnie działający sprzedający wystawiał kupującemu negatywny komentarz w sytuacji, gdy kupujący w dobrej wierze skorzysta z przysługujących mu praw.

Z powyższej wypowiedzi wynika, że jeśli kredyt nie zostanie przyznany, należy mieć nadzieję, iż sprzedający nie wystawi negatywnego komentarza pomimo braku finalizacji sprzedaży.