Raporty o rynku energii w Polsce

Energia to jeden z najważniejszych tematów polskiej gospodarki, bo jest ściśle związany z bezpieczeństwem energetycznym kraju. To temat, na który rozmawia się trudno, ale o którym rozmawiać trzeba. Z pomocą w tematyce energii przychodzą dostępne raporty o rynku energii. Raporty te, to wypadkowa zarówno otwartych dyskusji ekspertów, ale też wnioski wyciągane z przeprowadzonych badań na otwartej grupie respondentów na tematy związane z energetyką. Głównym celem raportów o rynku energii jest opisanie i objaśnienie tego, co dzieje się w polskiej i światowej energetyce, ale też poznanie poziomu świadomości konsumentów na temat energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Przeglądając najważniejsze strony o tematyce energetycznej lub wpisując odpowiednie hasła w wyszukiwarce internetowej możemy znaleźć kilka naprawdę interesujących raportów czy też sprawozdań, dzięki którym łatwiej będzie nam zrozumieć jak rynek energii funkcjonuje oraz jak jest postrzegany przez zwykłych obywateli.

Przykłady raportów i badań rynku energii: prądu i gazu

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka wartościowych portali, prezentujących raporty o rynku energii. Zacznijmy od raportów rocznych przygotowywanych przez Urząd Regulacji Energetyki dostępnych na stronie ure.gov.pl. W corocznym dokumencie znajdziemy informacje na temat sytuacji technicznej rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Nie brakuje także danych dotyczących liberalizacji rynku energii. Bardzo przydatne jest odnoszenie się do danych z lat ubiegłych, dzięki czemu z raportu możemy wyciągać wnioski bazujące na zmianach jakie w ciągu ostatnich lat na rynku energii zachodzą.

źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/raporty-dla-komisji-eu/3343,RaportydlaKomisjiEuropejskiej.html

Dane pokazują jak np. kształtuje się cena za MWh dla odbiorców końcowych w zależności od zużycia prądu. Potwierdzenie zyskuje zasada, że im więcej kupujesz tym jednostkowo mniej płacisz.

Z innej perspektywy na badania rynku energii spojrzał portal https://optimalenergy.pl W cyklu kilku raportów jakie można znaleźć na stronie portalu autorzy pytają Polaków o opinię na temat takich zagadnień jak: zmiana sprzedawcy prądu i gazu, znajomość firm sprzedających energię, udziału opłat za energię w budżecie domowym czy też kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii.

Jak się okazuje uzyskane wyniki potwierdzają, że wciąż świadomość konsumentów na temat wydatków gospodarstw domowych na energię jest niewielka. Ta niewielka świadomość wiąże się ściśle z zauważaną opieszałością, jeśli chodzi o zmianę sprzedawcy prądu i gazu. Co jednak zadowalające, niemalże wszyscy respondenci deklarują chęć wytwarzania prądu we władnym domu. Z tematem wytwarzania prądu we własnym domu związany jest temat energii odnawialnej, poruszony w jednym raportów o OZE w Polsce.

źródło: https://optimalenergy.pl/raport-o-rynku-energii-w-polsce/

Te i inne ciekawe wnioski, jak z punktu widzenia "Kowalskiego" postrzegany jest rynek energii można wyciągnąć wczytując się w raporty przygotowane przez Optimal Energy Sp. z o.o. Po zapoznaniu się z wynikami badań z pewnością łatwiej będzie też podjąć decyzję dotyczącą zmiany sprzedawcy prądu lub gazu.

Gdzie jeszcze znajdziemy informacje na temat rynku prądu i gazu?

Poza dwoma wcześniej wymienionymi miejscami, warto zaglądać na strony zarówno sprzedawców prądu, gazu jak i dystrybutorów. W zależności od informacji jakie chcemy znaleźć powinniśmy w pierwszej kolejności właśnie tam skierować nasze poszukiwania. Największe podmioty na rynku takie jak Enea, Energa, Tauron, PGE czy Innogy działające w Warszawie cyklicznie publikują na swoich stronach badania czy też raporty odnoszące się do rynku energii. Zazwyczaj są to raporty koncentrujące się na obszarze działania danego sprzedawcy czy też dystrybutora. Nie zmienia to jednak faktu, że publikacje danych i informacji w formie raportów i badań rynku to jedno z najlepszych źródeł informacji dla każdego z nas.