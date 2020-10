Raport Wyser: Ile zarabia dyrektor finansowy i jak się zmieniła jego rola

Dyrektor finansowy, a w randze członka zarządu Chief Finanse Oficer (CFO), to dziś jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk. To już nie księgowy ani administrujący działami finansowymi, tylko zarządzający i partner biznesowy w wielu organizacjach.

Raport „Od finansów do zarządzania. O wyzwaniach CFO na co dzień i w kryzysie” przygotowany przez firmę Wyser zawiera m.in. informacje o zarobkach na stanowiskach dyrektora finansowego lub CFO, a także innych specjalistów, którzy pracują w działach finansowo-księgowych lub obszarze Private Equity.

W małych firmach (zatrudniających do 50 pracowników), które wzięły udział w badaniu na potrzeby raportu, dyrektor finansowy zarabia minimum 18 tys. zł, a maksimum – 28 tys. zł. W średniej firmie (zatrudniającej od 51 do 250 pracowników) mamy już do czynienia z CFO bądź dyrektorem finansowym w randze członka zarządu. Zarobki kształtują się tu od 25 tys. zł do 35 tys. zł. Natomiast w największych organizacjach zarobki wynoszą od minimum 25 tys. zł do nawet 60 tys. zł miesięcznie.

W raporcie zamieszczone są także komentarze wieloletnich praktyków, dziś CFO, bądź dyrektorów finansowych, którzy opowiadają m.in.:

Jak się zmieniła rola CFO?

Jakie są wobec dyrektora finansowego wymagania wewnątrz organizacji?

Jakie cechy osobowości, charakteru pomagają pełnić tę odpowiedzialną funkcję?

Jak teraz, w sytuacji COVID-19, powinien się zachowywać CFO?

Jak w przyszłości zmieni się to stanowisko?

Eksperci podkreślają ogromną zmianę, jaka zaszła na stanowisku dyrektora finansowego czy CFO w randze członka zarządu. I nie wynika ona tylko z pandemii ani charakteru czy wielkości firmy. Rola ta po prostu ulegała zmianie w związku z rozwojem firm, globalnymi procesami, a także automatyzacją niektórych ról w księgowości.

– Dyrektor finansowy to dziś kluczowa rola w biznesie. Bez dobrego dyrektora finansowego firmy nie wprowadzą innowacji, nie rozwiną nowych form czy rynków sprzedaży, produkcji lub usług – komentuje Paweł Prociak, dyrektor Wyser.

Praktycy wyjaśniają, że dziś najważniejsze w byciu dyrektorem finansowym jest rozumienie firmy z pozycji partnera strategicznego w biznesie. Osoby, która proponuje rozwiązania, gromadzi wokół nich zespół, wprowadza je i bierze za to odpowiedzialność. Dyrektor finansowy odpowiada za wynik finansowy firmy, ale także wspiera ją w trudnych momentach i przygotowuje strategiczne założenia do działania i rozwoju.

– W sytuacjach nieoczekiwanych i nagłych, a taką właśnie jest pandemia, oczekuje się od CFO pracy bardzo blisko biznesu w celu wspierania tego biznesu w podejmowaniu decyzji lub w ogóle podejmowania decyzji i wzięcia za to odpowiedzialności – dodaje Piotr Wajgielt, Manager – Finance & Accounting Wyser Polska.

Jakie cechy powinien więc posiadać dobry dyrektor finansowy? Eksperci, którzy wypowiadają się w raporcie, wskazują na: umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, a także elastyczność, otwartość na nowe pomysły i inicjatywy oraz proaktywność. Dyrektor finansowy ma czasami do wprowadzenia lub zakomunikowania trudne decyzje i jeśli będzie miał dobre relacje z zespołem, łatwiej będzie mu przeprowadzić zmiany.