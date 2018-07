Raport płacowy - polscy programiści nadal mogą liczyć na wysokie zarobki

Czym tak naprawdę zajmuje się programista? To pytanie zadaje sobie wielu z nas. Przede wszystkim taka osoba może tworzyć aplikacje lub strony internetowe. Osoba, która włada Javą, JavaScript, .NET, Phytonem czy PHP może liczyć na naprawdę dobre wynagrodzenie. Według raportu wynagrodzeń informatyk może zarobić średnio 11000 złotych brutto w przypadku umowy o pracę lub 12000 zł netto, jeśli zdecyduje się na kontrakt B2B, czyli wystawianie faktur za zrealizowane zadania.

Najbardziej opłacalne technologie

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie na temat płac informatyków w przypadku regularnego zatrudnienia najbardziej opłacalną technologią jest Angular ze średnią wysokością zarobków na poziomie 12000 złotych brutto. Angular to napisany w języku JavaScript, tak zwany otwarty framework, czyli platforma umożliwiająca tworzenie aplikacji mobilnych i internetowych. Z kolei w przypadku rozliczeń B2B, najwięcej zarobią programiści tworzący w oparciu o technologię Spring - szkielet tworzenia aplikacji w języku Java, którzy średnio mogą liczyć na 15000 złotych netto. W jednym i drugim przypadku, niezależnie od formy kontraktu, na podium znalazła się Java, która dotychczas królowała w zestawieniach. Osoby specjalizujące się w tej technologii zarobią niewiele mniej. Średnia zarobków dla programistów Java w zatrudnionych w ramach umowy o pracę to 11500 zł brutto, a w przypadku kontraktów B2B to 14250 zł netto.

Programowanie tylko dla ekspertów, czy dla każdego?

Tomasz Bujok, CEO & Co-founder No Fluff Jobs, wskazuje, iż na rynku pracy IT potrzeba przede wszystkim osób z dużym doświadczeniem, co przekłada się oczywiście na ich zarobki. Z jednej strony jest to zrozumiałe, gdyż takie osoby są w stanie aktywnie uczestniczyć w realizowaniu projektów bez żadnego przeszkolenia, właściwie od momentu rozpoczęcia współpracy. Jednakże z drugiej strony jest to swego rodzaju błędne koło, ponieważ uniemożliwia rzeszy absolwentów zdobycie cennego doświadczenia biznesowego, wymaganego przez firmy. Dla nich właśnie prowadzi się akcję “Początki w IT bez ściemy!”, która oprócz popularyzacji zatrudnienia programistów stawiających pierwsze kroki w świecie IT, oferuje również materiały pomocne początkującym programistom.

Java dostępna dla każdego

W powszechnym przekonaniu, nauka języka programowania, takiego jak Java jest bardzo trudna i długotrwała. Niekoniecznie jest to prawdą. Oczywiście wymagane są pewne predyspozycje takie jak umiejętność logicznego myślenia. Natomiast, podstawowe kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie można zdobyć w trakcie kilkutygodniowych szkoleń - bootcampy pozwalają na zdobycie kompetencji w relatywnie krótkim czasie, dzięki czemu proces przebranżowienia się jest znacząco krótszy w porównaniu do tradycyjnych form szkolenia, takich jak na przykład studia podyplomowe.

Praca w domu zamiast w biurze?

Coraz częściej słyszymy o pracy zdalnej, która szczególnie w przypadku osób zatrudnionych w branży IT, często jest wygodną alternatywą wobec pracy stacjonarnej. Programiści, którzy decydują się na wykonywanie swojego zawodu poza biurem mogą liczyć na około 8300 – 14000 złotych netto w przypadku kontraktu B2B i 11500 – 16000 zł brutto, jeśli mają umowę o pracę.

Kraków, Warszawa, a może Trójmiasto?

Wysokość zarobków w dużych miastach jest zbliżona i co ciekawe przenosiny do Warszawy nie zawsze stanowią w tym wypadku gwarancję wyższych zarobków. Wszystko zależy od specjalizacji oraz formy kontraktu. Jeśli chodzi o zatrudnienie na umowę o pracę, na stanowiskach seniorskich na najwyższe zarobki - średnio 15000 zł brutto - mogą liczyć osoby, które wybiorą pracę w Trójmieście. Warszawa ze średnią 14 000 zł jest na drugim miejscu, a po piętach depczą jej Kraków i Wrocław, gdzie średnia pensja na tych stanowiskach jest o tysiąc złotych niższa. Natomiast, w przypadku kontraktów B2B dla stanowisk seniorskich najwyższe średnie stawki oferowane są w Warszawie. Mowa tutaj o 14500 zł netto. Natomiast, tuż za stolicą znalazły się Kraków i Wrocław, gdzie analogiczne stawki są jedynie o 500 złotych niższe.

Wszystkie dane pochodzą z ogłoszeń o pracę zamieszczonych w portalu No Fluff Jobs w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. Próbę badawczą stanowiło 1886 ofert publikowanych na portalu w danym okresie. Wysokość wynagrodzenia w przypadku umów o pracę w każdym przypadku jest kwotą brutto, natomiast w przypadku umów B2B zawsze jest kwotą netto na fakturę.

