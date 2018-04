Raport o przyszłości cyfrowego bezpieczeństwa

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie “Future of Crime” w ciągu najbliższych lat najbardziej narażone na ataki cyberprzestępców są także sektory finansowy i medyczny. Podczas gdy poziom zabezpieczeń stosowanych w bankach jest stosunkowo wysoki, w branży medycznej sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Eksperci zwracają uwagę na rewolucję w bezpieczeństwie IT wywołaną przez Internet Rzeczy. Gartner szacuje, że do 2020 r. urządzeń podłączonych do sieci będzie ponad 25 mld i jest to jedna z ostrożniejszych estymacji. To z kolei każe myśleć o bezpieczeństwie już na etapie projektowania systemów. Paweł Pisarczyk, prezes spółek Atende Software podkreśla, że podejście, w którym ignoruje się bezpieczeństwo podczas projektowania urządzenia na rzecz uproszczenia konstrukcji, będzie skutkowało tym, że internet rzeczy będzie środowiskiem niebezpiecznym.

W prezentowanym raporcie, świadomość cyberzagrożeń wśród firm została przez ekspertów oceniona głównie jako słaba lub średnia. Przykładem jest era podłączonych do sieci samochodów. Mimo szacunków, że podłączonych samochodów będzie coraz więcej (380 mln na drogach do 2021 r.), firmy ubezpieczeniowe - jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPMG, nie obawiają się zmian. Aż 95% z badanych menedżerów ubezpieczeniowych, twierdzi, że w ciągu najbliższych 5 lat nic się nie zmieni, a podłączone samochody nie będą miały żadnego wpływu na ich branżę. Dlatego też być może aż 74% badanych potwierdza, że ich firma wcale nie jest przygotowana na te zmiany.

Z kolei w scenariuszach pojutrza raport omawia m.in. technolgię CRISPR (ang. Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats) – metoda inżynierii genetycznej, pozwalająca na manipulacje genomem danego organizmu. Edytowanie genów zostało już wpisane przez Biuro National Intelligence w Stanach Zjednoczonych na listę zagrożeń jakie stwarza „broń masowego rażenia i rozprzestrzeniania”. Przytacza także, że w przyszłości cyberprzestępcy będą mogli wykradać nasze myśli. Już dzisiaj naukowcy z MIT Media Lab opracowali urządzenie, za pomocą którego można z 90% dokładnością odgadnąć co chcemy powiedzieć, zanim wypowiemy jakiekolwiek słowo na głos.

Raport powstał w oparciu o wywiady delfickie oraz wyniki ankiet przeprowadzonych wśród ekspertów branży IT. Pełna bezpłatna wersja raportu dostępna pod linkiem.

Źródło: Atende S.A.