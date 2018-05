Raport. Cyfrowa transformacja działów zakupów

Jak wynika z globalnego badania Leadership: Driving innovation and delivering impact. The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018 nadal największym zainteresowaniem w działach zakupów cieszy się analityka danych, ale jednocześnie głównymi barierami w digitalizacji jest brak integracji i jakość danych. Największy odsetek CPO wskazujących na wagę cyfryzacji zanotowano w Ameryce Południowej (47%), a najniższy w regionie Azji i Pacyfiku (19%). W regionie EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód) było to 31%. Co ciekawe wśród poszczególnych branż największy odsetek menedżerów, którzy wierzą we wpływ digitalizacji na ich biznes odnotowano w sektorze publicznym (39%). Na przeciwległym biegunie znajduje się branża energetyczna i produktów konsumenckich (po 18%).

Mimo, że cyfryzacja zakupów jest wymieniana jako kluczowy czynnik w ich strategii, to aż 17% ankietowanych firm w skali globalnej nie ma strategii cyfryzacji zakupów. W tym niechlubnym wyścigu przoduje region Azji i Pacyfiku (32%). Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja w obu Amerykach. Cyfrowej strategii zakupów nie ma wypracowanych jedynie 14% firm północnoamerykańskich i 11% w Ameryce Południowej.

W których obszarach dyrektorzy zakupów widzą zastosowanie dla technologii cyfrowych? Przede wszystkim w obsłudze płatności (57%). W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 46% badanych. Zdaniem 56% mogą być one użyteczne również w zarządzaniu zapotrzebowaniem, a w opinii 43% badanych w zakupach operacyjnych. W Polsce ten ostatni obszar wskazało aż 62% menedżerów.

Polscy CPO zamierzają inwestować przede wszystkim w aktualizację i unowocześnienie systemów ERP (92%, podczas gdy na świecie wskazało tę odpowiedź jedynie 33% badanych), a na aktualizację i unowocześnienie narzędzi zakupów operacyjnych 77%. Pokazuje to, że polskie firmy zdają sobie sprawę z konieczności usprawnień w obszarze ewidencji wydatków zakupowych i poprawy wsparcia zakupów przez systemy ERP.

Głównymi barierami digitalizacji, których pokonanie mogłoby usprawnić proces zakupów są brak integracji danych w łańcuchu dostaw (46%), a także niska jakość samych danych (45%). W Polsce na brak integracji danych wskazało jedynie 15% CPO. Z kolei dla polskich działów zakupów znacznie większym problemem w porównaniu do reszty świata jest zaangażowanie i wsparcie od zarządzających. Na ten problem wskazało 62% badanych, podczas gdy na świecie było to jedynie 30%.

Źródło: Deloitte