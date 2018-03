Raport 2017. Jak radzą sobie firmy kurierskie w okresie okołoświątecznym?

Dostawa przesyłki do odbiorcy składa się z kilku etapów. Pierwszy - odbiór paczki przez kuriera - zaczyna się w momencie zlecenia podjazdu kuriera, często odbywa się to jednocześnie z wygenerowaniem listu przewozowego i trwa do fizycznego jej zabrania.

Według danych serwisu Furgonetka.pl średni czas tego etapu dla usług typu drzwi-drzwi w listopadzie i grudniu 2017 wyniósł około 21 godzin. Drugi etap to czas właściwego doręczenia i jest on liczony od momentu fizycznego odebrania paczki od nadającego (bądź z punktu nadania), aż po dostawę do rąk kupującego. Średnio dla wszystkich firm kurierskich wyniósł on w przybliżeniu 25 godzin. Po zsumowaniu czasów obydwu etapów w listopadzie i grudniu 2017 roku okazało się, że najszybciej doręczyły paczki firma DPD, a zaraz za nią InPost Kurier i FedEx z różnicami do 5 godzin. UPS uplasował się na czwartym miejscu ze stratą do FedEx 0,5 godziny. Średni czas całkowitej dostawy drzwi-drzwi w listopadzie i grudniu 2017 to 46 godzin, natomiast średni czas dostawy usług punkt-punkt od momentu pozostawienia paczki w punkcie wyniósł 66,5 godziny. Średni czas dostawy z pozostałych miesięcy pokazuje, że w okresie świątecznym dostawa wydłużyła się tylko o około 3 godziny.

Standardowo 99,5% paczek jest doręczanych prawidłowo. Średni odsetek reklamacji dla całego roku stanowi 0,48% wszystkich dostaw. Sezon świąteczny nie zmienia zanadto tego wyniku nieznacznie spadając poniżej średniej. W listopadzie i grudniu 2017 wyniósł on 0,32% całkowitej liczby wysyłek.

Źródło: Furgonetka.pl