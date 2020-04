Ranking TOP 5: Przezroczyste etui do Samsunga Galaxy S20 Plus

Jak wybrać dobrej jakości przezroczyste etui do smartfona?

Materiał: W przypadku przezroczystych case'ów mamy zazwyczaj do czynienia z materiałem o nazwie TPU oraz PC. Pierwszy z nich to klasyczny silikon, który cechuje się wysoką elastycznością. Wielu użytkowników unika twardych etui kusząc się na te wykonane z silikonu. Należy jednak pamiętać, że o ile w kwestii zakupu kolorowego pokrowca nie ma on żadnego znaczenia, o tyle w przypadku przezroczystej wersji niestety, ale nie unikniemy już zżółknięcia po kilku miesiącach użytkowania. Jest to proces naturalny występujący w każdym przezroczystym etui TPU. Jeżeli chcemy tego uniknąć powinniśmy wybrać obudowę wykonaną z PC. To poliwęglan, który jest nieco sztywniejszy i twardszy niż TPU, jednak nie żółknie pod wpływem promieni słonecznych. Co więcej cechuje się dużo wyższym poziomem odporności, dzięki swojej twardszej strukturze.

Funkcjonalność: Drugą nie mniej ważną kwestią podczas wyboru etui jest jego funkcjonalność. Na rynku mamy dostęp do szerokiej gamy produktów, zaczynając od klasycznych etui tzw. nakładek, a kończąc na przezroczystych etui pancernych, tych z elementami wspierającymi oraz tych, które dodatkowo wzbogacone są np. brokatem czy eleganckim wzorem. Przed zakupem warto się zastanowić czy zależy nam na:

Jak największej ochronie?

Na wysokiej funkcjonalności?

Stylowym i ciekawym wyglądzie?

Odpowiedzenie sobie na te pytania, pozwoli nakreślić kierunek poszukiwań i znacząco oszczędzi czas. Mamy wiele rodzajów przezroczystych etui, a głównymi są etui pancerne, przezroczyste etui z podpórką czy też przezroczyste obudowy w kwiaty. Poszukiwania zostawmy jednak na później i spójrzmy na najciekawsze propozycje przezroczystych etui do Samsunga Galaxy S20 Plus.

1. Spigen Liquid Crystal - cena etui 49 zł

Jest to jeden z najczęściej kupowanych pokrowców rekomendowanej marki Spigen. Ze względu na swoją prostotę i minimalistyczny design jest to również jedno z najbardziej klasycznych modeli przezroczystego etui. Obudowa nie posiada żadnych dodatkowych elementów, a jej odpowiednio gruba konstrukcja zapewnia o wyjątkowej solidności. Pokrowiec jest doskonałym przykładem etui wykonanego z tworzywa TPU. Jest elastyczny i wystarczająco miękki, aby móc go swobodnie zdejmować i nakładać, jednak niestety w przypadku tej obudowy należy uważać na nadmierną ekspozycję na promienie słoneczne w celu zachowania jego świeżego i oryginalnego wyglądu. Mimo tej niewielkiej wady, obudowa zasługuje na zainteresowanie, ponieważ dodatkowo występuje w kilku wersjach między innymi z drobinkami brokatu czy z lekko różowym zabarwieniem.

2. ESR Air Shield Boost - cena etui 59 zł

Ten z kolei model jest doskonałym przykładem etui funkcjonalnego, które bardzo dobrze sprawdzi się przy większych modelach smartfonów takich jak Galaxy S20 Plus czy Galaxy S20 Ultra. Wszystko dzięki wmontowanej podpórce, która służy do ustawienia smartfona w pozycji pionowej lub poziomej. Przezroczysty case z podpórką nie tylko zwiększy wygodę podczas oglądania filmów, ale również nie wpłynie negatywnie na oryginalny wygląd smartfona. To bardzo cienkie i delikatne etui, które posiada lekko nadbudowane krawędzie tzw. bumper, zabezpieczający smartfon w trakcie upadków.

3. Ringke Fusion X - cena etui 49 zł

Mieliśmy już klasyczne etui przezroczyste oraz te o zwiększonej funkcjonalności, tym razem przyszedł czas na pokrowiec o nieco większej odporności. Model Fusion X jest najchętniej wybieraną obudową marki Ringke, to wersja pokrowca, która od wielu lat gości na sklepowych półkach. Case został wykonany z TPU oraz PC. Tworzywo TPU zastosowano jednak w ramce, która jest koloru czarnego. Materiał PC wykorzystano do stworzenia tylnego panelu. Tym samym obudowa zachowuje w sobie pełną przezroczystość, jednak zapewnia także wysoką ochronę dzięki wzmocnionej ramce TPU.

4. Spigen Ciel Flower Garden - cena etui 75 zł

Na koniec dwie obudowy stworzone specjalnie dla kobiet oraz dla mężczyzn. Obydwa pokrowce, mimo swojego niestandardowego wyglądu, zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony wojskowym certyfikatem MIL-STD 810G-516.6. Pierwszy case to Spigen Ciel Flower Garden, obudowa posiada nieco grubszą formę, jednak w żaden sposób nie wpływa ona na funkcjonalność smartfona. Jest to jedna z najładniejszych i najbardziej kobiecych, przezroczystych obudów. Case zachowuje przezroczystą formę, jednak naniesiono na nią delikatny wzór kwiatów, który bardzo ładnie komponuje się z różową i niebieską wersją Galaxy S20 Plus.

5. Supcase IBLSN Ares - cena etui 119 zł

Propozycję dla mężczyzn przygotował Supcase, producent akcesoriów, który specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu najbardziej odpornych case'ów. Supcase IBLSN Ares zdecydowanie należy do najodporniejszych modeli obudów, ponieważ powstał w konstrukcji 360 stopni. Oznacza to, że obudowa nie tylko zakrywa tylną część smartfona, ale także posiada przednią ramkę z wmontowanym szkłem, które razem stanowią kompleksową ochronę każdej części telefonu. Etui posiada mocną i solidną ramę, która dopełnia wysoką ochronę, a także nadaje ciekawego stylu całej obudowie.

Wybór odpowiedniego etui jest podstawą niezawodnej ochrony. Wiele rodzajów obudów umożliwia swobodne dobranie produktu, tak by spełniał on wszelkie wymagania. Chcąc mieć jednak pewność, że nasz smartfon jest odpowiednio chroniony warto wyposażyć się również w szkło ochronne na ekran. W tym przypadku wybór najlepszego produktu nie jest jednak tak oczywisty. Samsung Galaxy S20 ze względu na swój zakrzywiony wyświetlacz wymaga specjalnego zabezpieczenia. Pomocnym w wyborze jest artykuł Ochrona zakrzywionego wyświetlacza Galaxy S20 – wybór odpowiedniego szkła i folii, w którym znajdziemy informacje o tym na co zwrócić uwagę przy zakupie szkła do zaokrąglonego ekranu.

Źródło: przegląd powstał w oparciu o asortyment sklepu Flavour-Design.pl