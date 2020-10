Ranking Sklepów Internetowych 2020 według Opineo

Oto dziesiątka najlepszych sklepów internetowych (bez podziału na kategorie) według #RankingOpineo2020:

North.pl Eobuwie.com.pl Sklep.sfd.pl Ezebra.pl Taniaksiazka.pl Swiatksiazki.pl Bonito.pl Hairstore.pl Notino.pl Oponeo.pl

W tegorocznej edycji rankingu znalazły się e-sklepy z 15 kategorii: Artykuły zoologiczne, Biuro, Dla dzieci, Debiuty, Dom i wnętrze, Elektronika, Książki, Militaria, Motoryzacja, Odzież i obuwie, Ogród, Sport, Zdrowie i uroda, Zegarki i biżuteria, Żywność.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:

Artykuły zoologiczne – Zooart.com.pl

Biuro – Kartony24.eu

Dla dzieci – Elfi.pl

Debiuty – Elfi.pl

Dom i wnętrze – 123lazienka.pl

Elektronika – North.pl

Książki – Taniaksiazka.pl

Militaria – Gunfire.com/pl

Motoryzacja – Oponeo.pl

Odzież i obuwie – Eobuwie.com.pl

Ogród – Rolmarket.pl

Sport – R-gol.com

Zdrowie i uroda – Sklep.sfd.pl

Zegarki i biżuteria – Zegarek.net

Żywność – Krukam.pl

– To już 11. edycja Rankingu Sklepów Internetowych Opineo, który, w tym wyjątkowym dla branży e-commerce roku, ma szczególne znaczenie. Pokazuje bowiem nie tylko ogólne preferencje e-klientów oraz ich doświadczenia zakupowe. Jest też świadectwem tego, jak poszczególne e-sklepy poradziły sobie z obsługą kupujących w trudnej nowej rzeczywistości pandemii COVID-19 – mówi Łukasz Jędrzejak kierujący serwisem Opineo.pl – Konkurencja wśród sklepów internetowych rośnie - firmy reagując na bieżące trendy przenoszą swoją działalność do sieci. Budowanie wizerunku i wiarygodności, prowadzenie otwartej, profesjonalnej komunikacji z klientami będzie nabierać jeszcze większego znaczenia. Stale rozwijamy nasze narzędzia do dzielenia się pozytywnymi opiniami. Nowe ankiety Wiarygodnych Opinii, rozbudowany system odznaczeń Słucham Swoich Klientów czy możliwość uzyskania Certyfikatu Opineo, pomagają e-sklepom w budowaniu wizerunku, a internautom – w wyborze najlepszego miejsca zakupów – dodaje Jędrzejak.

#RankingOpineo2020 jest poświęcony transformacji, jaką przechodzi branża e-commerce pod wpływem pandemii. Współpracujący z Opineo.pl eksperci podsumowują najważniejsze trendy obserwowane w e-commerce od początku jej trwania - wniosła bowiem wiele zmian, innowacji oraz wyzwań. Niektóre z branż borykają się z sytuacjami kryzysowymi, inne – zyskują nowe możliwości rozwoju i zwiększają swój potencjał.

– Kilka ostatnich miesięcy pokazało, że kanał online, dla kategorii spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, w bardzo krótkim czasie okazał się znaczącym źródłem przychodów – mówi Karolina Flaht–Soroka, Consumer and Shopper Insights Team Manager w firmie Nielsen. – Stało się jasne, że w budowaniu strategii nie można sobie pozwolić na pominięcie e-FMCG – dodaje Karolina Flaht–Soroka.

Jak zatem poradzić sobie w branży e-commerce w obliczu pandemii? Rankingowi Opineo.pl towarzyszą liczne opracowania merytoryczne. Eksperci podpowiadają sklepom, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz na co zwrócić uwagę, aby poradzić sobie z rosnącą konkurencją na rynku. Radzą, o czym należy pamiętać, by działać w zgodzie z prawem i skutecznie konkurować, oraz jak zatrzymać na stałe nowych klientów. Wskazują, jak efektywnie wykorzystać działania SEO, aby zwiększyć swoją widoczność w sieci, a także jakie trendy obserwujemy obecnie w branży mody, FMCG czy elektronicznej.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji zestawienia jest firma badawcza Nielsen, która opiniuje metodologię rankingu.

