Ranking sklepów internetowych 2019 według Opineo. 2 mln oddanych głosów i 38 tys. ocenionych sklepów

- Oddajemy w Państwa ręce raport, który prezentuje preferencje zakupowe internautów

i doświadczenia związane z zakupami w sieci. Jeden niezadowolony klient opowie o swoich negatywnych doświadczeniach dziesięciu innym osobom. Klient zadowolony najczęściej milczy - mówi Łukasz Jędrzejak kierujący serwisem Opineo.pl - My dajemy internautom narzędzia do dzielenia się pozytywnymi opiniami tak, by inni kupujący wiedzieli, które e-sklepy są godne zaufania – dodaje Jędrzejczak.

Kupujący online oddali w tym roku niemal 2 miliony głosów, z tego ponad 135 000 opinii zdobył zwycięzca rankingu – sklep e-obuwie.com.pl. Wysoko w zestawieniu znalazły się firmy

z branż m.in. AGD/RTV, odzieżowej oraz księgarskiej. Dziesięć sklepów, które internauci ocenili najlepiej to North.pl, Aptekagemini.pl, Apteka-melissa.pl, Decathlon.pl, Taniaksiazka.pl, Sklep.sfd.pl, Ezebra.pl, Wittchen.com oraz Swiatksiazki.pl. Reprezentują one różne branże, co oznacza, że zakupy w sieci, bez względu na kategorię produktu, są coraz bardziej popularne.

- W przypadku branży FMCG, obejmującej artykuły spożywcze, kosmetyki, produkty higieny osobistej i chemię gospodarczą, więcej niż połowa internautów chociaż raz w przeciągu ostatnich 6 miesięcy takie zakupy zrobiła właśnie w internecie - mówi Karolina Flaht - Soroka, Client Business Partner w firmie Nielsen. - Jeśli nawet odejmiemy tych, dla których była to jednorazowa lub dwukrotna „przygoda”, to wciąż pozostaje 36% internautów, którzy szeroko rozumiane produkty FMCG kupują online – dodaje Karolina Flaht - Soroka.

Rankingowi Opineo.pl towarzyszą merytoryczne opracowania na temat branży e-commerce. Eksperci z Opineo.pl radzą m.in., jak skonstruować ofertę i szacować ruch i przychody

e-sklepu w okresie wyprzedaży. Podpowiadają także, jak wybrać firmę kurierską i jak prowadzić komunikację w social media.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji zestawienia jest firma badawcza Nielsen, która opiniuje metodologię rankingu. W listopadzie Nielsen udostępni nowe badanie: E-commerce w FMCG.

Ranking Opineo.pl dostępny jest pod adresem: https://www.opineo.pl/i/ranking-sklepow-internetowych.