Ranking najpopularniejszych języków programowania

Dwa najpowszechniej używane języki programowania – czyli Java i JavaScript - uzyskały w badaniach przeprowadzonych na zlecenie organizacji Cloud Foundry odpowiednio 58% i 57% wskazań wszystkich respondentów. Niewiele mniej, bo 45% miał C++, natomiast kolejne języki – C# (26%), Python (25%) i PHP (22%) - są już nieco mniej popularne. Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych języków dopełniają: VB.NET (17%), C (16%), Visual Basic 6 (16%) oraz VBA (15%).

Na kolejnych miejscach znalazły się: Perl (12%), Ruby (7%) i Swift (6%). Pozostałe wskazane w badaniu języki - Typescript, Objective C, Assembly, Matlab, R, Scala, Go, Groovy, Haskell, CofeeScript, Lua i inne – uzyskały 5% lub jeszcze mniej wskazań.

Artur Witek, Wiceprezes Zarządu Grape Up, jedynej polskiej firmy, która należy do Cloud Foundry Foundation zauważa, że z analizy wyników badania wynika, iż im większa firma, tym wykorzystuje większą liczbę języków programowania. Jest to podyktowane głównie faktem, że duże przedsiębiorstwa częściej korzystają z platform developerskich w chmurze do tworzenia i utrzymywania swoich aplikacji. Umożliwia to im stosowanie strategii wieloplatformowej w procesie tworzenia i rozwoju oprogramowania, a to z kolei prowadzi do wykorzystania większej liczby języków programowania, które są dobierane do realizacji konkretnych zadań. Potwierdzają to inne badania niedawno zrealizowane przez Cloud Foundry.

Wedle badań wspomnianych przez przedstawiciela Grape Up, aż 77% przedsiębiorstw na świecie jest w trakcie zaawansowanych testów lub już korzysta z platform developerskich w chmurze - w modelu Platform-as-a-Service (PaaS). Z kolei 72% firm stosuje lub rozważa zastosowanie kontenerów, a 46% stosuje lub rozważa wykorzystanie architektury serverless. Jednocześnie aż 39% przebadanych firm zadeklarowało korzystanie ze wszystkich tych trzech technologii równocześnie.

Badania Cloud Foundry zostały zrealizowane w marcu 2018 roku na reprezentatywnej grupie ponad 600 decydentów IT w firmach na terenie Stanów Zjednoczonych, Azji i Europy.

Źródło: Grape Up