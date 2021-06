Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytanie: jaką kawę ziarnistą wybrać do swojego ekspresu? Odpowiadając na to pytanie postanowiliśmy przygotować dla Was ranking najlepszych kaw ziarnistych 2021. Ranking ten został przygotowany we współpracy ze sklepem z kawą CzasKawy.pl Ranking ten powstaje w oparciu o najczęściej wybierane przez Klientów wspomnianego sklepu kawy ziarniste. Jeśli więc chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie: jaka jest najlepsza kawa ziarnista to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością poniższego rankingu.

Dlaczego przyjęliśmy taki system wyboru najlepszej kawy? Ponieważ wychodzimy z założenia, że najuczciwiej będzie wskazać te kawy, które cieszą się w sklepie największą popularnością.

Najlepsze kawy ziarniste - RANKING

Poniżej prezentujemy 3 najczęściej wybierane kawy ziarniste w w/w sklepie z kawami. Prezentowany ranking został przygotowany w oparciu o najświeższe wyniki (z maja 2021):

Riposso Bianco 100% arabica - jest to zdecydowany faworyt pośród wszystkich kaw ziarnistych dostępnych w sklepie. Charakteryzuje się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale również niestandardowym opakowaniem, ponieważ każda kawa Riposso Bianco 100% arabica pakowana jest w bawełniany worek. Przez to bardzo często wybierana jest przez Klientów na prezent. Lavazza Qualita ORO - tej kawy nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to sztandarowy produkt znanej wszystkim marki kaw Lavazza z którym każdy właściciel ekspresu do kawy z całą pewnością miał chociaż raz w życiu do czynienia. Riposso Crema Blend - jest to kolejny produkt marki Riposso, który od wielu miesięcy znajduje się w top3 najczęściej wybieranych kaw. Jest to mieszanka ziaren arabica (70%) oraz robusta (30%). Ja każda z kaw Riposso (przy opcji opakowań 1kg) posiada niestandardowe opakowanie w postaci bawełnianego woreczka.

Mamy nadzieje, że powyższy ranking okaże się dla Was pomocny i dzięki niemu podejmiecie optymalną decyzję przy wyborze kawy ziarnistej do swojego ekspresu. Z pełną listą TOP10 możecie się zapoznać na stronie sklepu CzasKawy.pl Znaleźć tam można nie tylko najnowsze rankingi najlepszych kaw ziarnistych, ale również te archiwalne, sprzed miesięcy - ponieważ każdego miesiąca są one aktualizowane o nowe.