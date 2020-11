Ranking gadżetów reklamowych 2020 - TOP gadżety

Najlepsze gadżety reklamowe 2020 - ranking

Upominki biznesowe to ważna część materiałów promocyjnych firmy. Aby jednak inwestycja okazała się trafiona, liczy się pomysł i przemyślana strategia. Najlepiej, aby prezenty z firmowym logo były praktyczne – gadżety mają sens, kiedy obdarowany klient z nich korzysta. Na co postawić, aby osiągnąć zamierzony efekt? Okazuje się, że ciekawych opcji jest całkiem sporo. Oto TOP 5 najczęściej wybieranych prezentów firmowych w 2020 roku!

Miejsce 5: Akcesoria sportowe

Pozytywnie się kojarzą, a do tego promują aktywny styl życia. Akcesoria sportowe takie jak:

torby-worki,

kurtki softshell,

opaski,

odzież funkcjonalna z nadrukiem,

a także bidony, narzędzia rowerowe czy krokomierze z nadrukowanym logo to gadżety reklamowe, które ucieszą fanów sportu i aktywnego wypoczynku. Jest to więc jeden z bardziej trafionych pomysłów na promocję dla firm sponsorujących wydarzenia sportowe.

Miejsce 4: Torby ekologiczne z firmowym logo

Na czwartym miejscu TOP listy znalazła się bawełniana torba na zakupy. Praktyczna i uniwersalna – przyda się zarówno w drodze do sklepu, jak i do pracy czy na uczelnię. Bez problemu zmieści się w torebce albo plecaku. Postaw na materiał wysokiej jakości oraz ciekawą grafikę, która przyciągnie uwagę. Dzięki temu masz gwarancję, że taki prezent będzie regularnie podróżował z klientem na drugi koniec miasta. Duża powierzchnia nadruku to w tym przypadku ogromny plus – ekotorba ze wpadającym w oko printem zdecydowanie się wyróżni.

Miejsce 3: Kubki termiczne z nadrukiem

Czyli kolejny gadżet reklamowy w stylu eko – kubki z firmowym logo to doskonały sposób na promowanie wartości ekologicznych. Kubki termiczne to must have w podróży samochodem, pociągiem czy komunikacją miejską. Przydają się w drodze do pracy, a także podczas zimowego spaceru. W końcu gorąca kawa to sprawdzony sposób na poprawę nastroju w mroźne dni! Bezsprzeczną zaletą są w tym przypadku duże możliwości personalizacji takiego upominku. Sprawdzi się zarówno klasyka z dyskretnym logo, jak i kubek w oryginalnym kolorze czy z nietypową grafiką.

Na rynku jest ogromny wybór wariantów kubków termicznych, dlatego warto przyjrzeć się na co warto zwracać uwagę przy zakupie oraz jakie są najciekawsze propozycje w tym segmencie akcesoriów promocyjnych. Na te pytania w poniższym wideo odpowiedzi udziela Grzegorz Dolnik, właściciel firmy Gratisownia.pl, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w branży gadżetów reklamowych.

Miejsce 2: Kalendarze i planery

Dobra organizacja to klucz do umiejętnego zarządzania czasem oraz efektywnych działań. Kalendarz w ładnej oprawie cieszy oko i sprawia, że planowanie staje się przyjemnością. Ten uniwersalny gadżet dobrze mieć pod ręką w domu, biurze i na szkoleniu. Kompaktowy format z łatwością zmieści się do torebki albo plecaka. Stanie się tym samym nieodłącznym towarzyszem codziennych podróży. Spersonalizowana okładka z nadrukowanym logo z pewnością zwróci na siebie uwagę.

Miejsce 1: Pendrive i powerbanki

Numer jeden w zestawieniu TOP gadżetów reklamowych 2020 to elektronika użytkowa. Najczęściej wybierane na upominki biznesowe są:

pendrive'y reklamowe,

powerbanki z nadrukiem,

dyski zewnętrzne,

słuchawki audio.

Pamięć USB oraz dodatki do sprzętu elektronicznego to praktyczne akcesoria, które przydają się na co dzień większości z nas. Warto więc wziąć je pod uwagę podczas planowania prezentów firmowych w roku 2021!

Zainwestuj w oryginalne gadżety reklamowe!

Szukasz ciekawych akcesoriów promocyjnych dla Twojej firmy? Zajrzyj na stronę producenta gadżetów reklamowych Gratisownia.pl i zamów produkty idealnie dopasowane do specyfiki Twojego biznesu. Zaprojektowane z pomysłem upominki biznesowe przyciągają uwagę, budzą pozytywne skojarzenia, zwiększają rozpoznawalność marki. Są również dobrym narzędziem wsparcia sprzedaży oraz pomagają w budowaniu wartościowych relacji z klientami i kontrahentami. Z tego powodu również w roku 2021 nadal warto będzie w nie inwestować.

