Ranking fotelików samochodowych 2019

Najpopularniejsze rodzaje fotelików samochodowych

Waga dziecka jest głównym kryterium podziału fotelików samochodowych. Kategoria wagowa mniej więcej przesądza o doborze odpowiedniego rozmiaru sprzętu. Warto pamiętać, że polskie przepisy wymagają by dziecko korzystało z fotelika do osiągnięcia 150 cm wzrostu. Jak zwracają uwagę eksperci z rankingmania.pl, w obiegu krąży bardzo niebezpieczna i mylna teoria mówiąca o tym, że jeśli kupi się większy fotelik, to posłuży nam dłużej i tym samym pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Z jednej strony jest to prawda, z drugiej jednak takie podejście naraża nasze dziecko na niebezpieczeństwo. W razie wypadku, źle dobrany fotelik, może nie spełnić swojego zadania. Poniżej przedstawiamy kilka kategorii wagowych, zgodnie z którymi powinno dobierać się fotelik samochodowy.

Ranking fotelików samochodowych (od 0 do 13 kg)

Pierwszy fotelik przeważnie używany jest przez rok lub ciut więcej od momentu urodzenia dziecka (dla wagi dziecka nie większej niż 13 kg). Zbudowany jest tak, aby gwarantować maksymalne bezpieczeństwo maluchowi, który nie jest całkowicie rozwinięty, z układem kostnym nie do końca twardym, przez co potrzebuje pełnej ochrony nosidełka, w pełni chroniące całe ciało dziecka. Ich plusem jest opcja montowania tyłem do kierunku jazdy, najczęściej za pomocą isofixu. Najczęściej mają kształt kołyski, a ich waga nie powinna przekraczać 5 kg. Wśród polecanych sprzętów znajdują się: Kiddy Evolution Pro2 2018, Cybex ATON 5 2018, Maxi Cosi Rock 2018, Britax Römer Baby safe i-Size 2018

Ranking fotelików samochodowych (od 0 do 18 kg)

Cybex Sirona M2 i-size 2018, Römer First Class Plus 2017 oraz Nania Cosmo Sp 2016 to modele polecane dla dzieci do 18 kilogramów. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić, a jednocześnie zadbać o dobro swojej pociechy, to możesz wybrać opcję pierwszego fotelika z większym zakres wagi (do 18kg), który powinien wystarczyć do czwartego roku życia. Konstrukcja ich jest twarda, dająca optymalną ochronę, często doposażona w nogę stabilizującą. Foteliki te są odrobinę droższe od poprzednich, ale należy pamiętać, że wystarczają zdecydowanie na dłużej.

Ranking fotelików samochodowych (od 9 do 18 kg)

Foteliki w tej kategorii nadają się tylko i wyłącznie do siedzenia, dzięki czemu dają one dzieciom większą wygodę. Najczęściej wyposażone są w zagłówki, osłony boczne oraz - co bardzo ważne - wyścielaną osłonę tułowia. Te foteliki powinny zastąpić nam fotelik w kategorii wagowej 0 do 13 kg. Spełnią swoją rolę nawet dla dzieci do 4 lat. Ich konstrukcja jest większa, ale jednocześnie lżejsza.

Foteliki samochodowe i-Size

Rodzaje fotelików do 36 kilogramów, a także niezwykle popularne modele i-Size uważane przez wielu ekspertów za najlepszy wybór opisane są w pozostałej części rankingu