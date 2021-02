Rachunek lokacyjny czy lokata - co będzie lepsze dla przedsiębiorcy?

Czym jest rachunek lokacyjny dla firm?

Rachunek lokacyjny może być dla Twojego przedsiębiorstwa bardzo dobrym uzupełnieniem podstawowego konta firmowego. Często banki oferują otwarcie i prowadzenie tego typu rachunku za darmo, jeśli masz już założone standardowe konto biznesowe.

Rachunek lokacyjny dla firm nie jest lokatą, chociaż zasada działania obu produktów bankowych jest podobna. Na rachunek możesz przelać nadwyżki finansowe firmy, żeby pomnożyć środki.

W odróżnieniu od zwykłej lokaty, pieniądze na rachunku możesz lokować na dowolny okres. Może to być miesiąc, rok, ale równie dobrze jeden dzień. Rachunek lokacyjny najczęściej jest lepiej oprocentowany w porównaniu do konta firmowego, więc jeśli wiesz, że nie będziesz potrzebować danej kwoty, możesz ją przelać na konto pomocnicze i zyskać odsetki.

Co ważne, rachunek lokacyjny pozwala Ci na większą elastyczność niż lokata. Możesz z niego wycofać pieniądze w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

Lokata dla firm – zalety i wady

Firmowe pieniądze możesz też umieścić na lokacie. Jest to jedna z najbardziej bezpiecznych form pomnażania pieniędzy. Wprawdzie nie przynosi takich zysków, jak np. kupno papierów wartościowych, ale masz pewność, że nie stracisz zainwestowanych środków.

Jeżeli zdecydujesz się na lokatę dla firm, do wyboru będziesz mieć kilka okresów lokowania środków. Na lokacie umieszczasz konkretną kwotę. Odsetki od wpłaconych środków otrzymasz po zakończeniu trwania lokaty.

Wprawdzie pieniądze z lokaty dla firm możesz wycofać, ale w takiej sytuacji środki nie będą podlegać oprocentowaniu. Stracisz wszystkie zyski, jakie miała Ci zapewnić lokata.

W porównaniu do pomocniczego rachunku lokacyjnego, jest to wada lokaty. Z drugiej strony, lokaty terminowe są najczęściej wyżej oprocentowane w porównaniu do rachunków lokacyjnych. Im dłuższy okres lokacyjny wybierzesz, tym otrzymasz większe odsetki.

Co wybrać - rachunek lokacyjny czy lokatę dla firm?

W jaki sposób zainwestować nadwyżki, żeby firma zyskała, a pozostała przy tym zabezpieczona finansowo? Wiele zależny tutaj od wielkości przedsiębiorstwa.

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm wygodniejszym rozwiązaniem może się okazać rachunek lokacyjny. Dlaczego lepiej zdecydować się na tę formę pomnażania pieniędzy, a nie lokatę?

Firmy z sektora MŚP często nie mają dużych nadwyżek finansowych i nie zawsze mogą sobie pozwolić na zamrażanie środków na lokacie, ponieważ potrzebują pieniędzy na bieżącą działalność. Rachunek lokacyjny będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym.

Dalej pozwoli osiągnąć pewien zysk. Z drugiej strony, jeśli prowadzisz małe przedsiębiorstwo, zawsze będziesz mieć dostęp do pieniędzy z rachunku lokacyjnego. Może się to okazać szczególnie ważne w czasie gorszej koniunktury czy nieplanowanego zatrzymania działalności, jak np. w czasie pandemii koronawirusa.

Lokata może być za to dobrą propozycją dla firm, które mogą sobie pozwolić na odłożenie większej kwoty. Jeżeli firma planuje wpłacić na lokatę sporo pieniędzy, może też często liczyć na negocjowanie warunków. Bank może zaoferować bardziej atrakcyjne oprocentowanie lokaty czy dopasować okres deponowania pieniędzy do klienta. Warto mieć na uwadze, że w niektórych bankach otwarcie lokaty może wiązać się z otwarciem konta firmowego.

